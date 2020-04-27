أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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“شاهد” الصورة التي جلطت عيال زايد وأرادوا حذفها.. محمد بن زايد ينحني أمام الشيخ تميم

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً قديمة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو ينحني أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الامر الذي أثار سخرية واسعة بين الناشطين.

وتظهر الصورة التي رصدتها “وطن”، ابن زايد ينحني أمام الامير تميم، وهو الامر الذي أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلط عيال زايد وذبابهم من انتشار الصورة على مواقع التواصل.

وعبر رواد مواقع التواصل عن سخريتهم من الصورة المتداولة، مشيرين إلى أن هذا هو المكان الطبيعي لولي عهد أبو ظبي ولحكام الإمارات.

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض، أن اتصالاً هاتفياً جرى الخميس الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة .

وقال البيان إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.

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