“شاهد” الصورة التي جلطت عيال زايد وأرادوا حذفها.. محمد بن زايد ينحني أمام الشيخ تميم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً قديمة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو ينحني أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الامر الذي أثار سخرية واسعة بين الناشطين.

وتظهر الصورة التي رصدتها “وطن”، ابن زايد ينحني أمام الامير تميم، وهو الامر الذي أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلط عيال زايد وذبابهم من انتشار الصورة على مواقع التواصل.

المطرازيه #الزطوط .. مهما ترفعهم سما للقاع يحن ويعود 😆❗️ pic.twitter.com/r3quA83CkO — قطريه وهويتي "تميم " (@DrWalyazeedi) April 26, 2020

وعبر رواد مواقع التواصل عن سخريتهم من الصورة المتداولة، مشيرين إلى أن هذا هو المكان الطبيعي لولي عهد أبو ظبي ولحكام الإمارات.

هذا مكان ال زايد تحت الأقدام دوما فالقمة يلزمها اصيل وشجاع — dr.omar haşemi zadah (@DrZadah) April 26, 2020

ثعلب الله ياخذه الماكر — ‏﮼شيخة،قطر،، (@shikatqatar) April 26, 2020

الله يحفظها ويعزها قطر شعبا وقياده — ابو احمد (@arafatkamal12) April 26, 2020

مرجوعه لقطر ولتميم المجد

الدنيا دوارة وخاصة بمثل هؤلاء — Saif al_islam (@AhmedSaifalisl1) April 26, 2020

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض، أن اتصالاً هاتفياً جرى الخميس الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وقال البيان إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.