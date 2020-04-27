صادم.. ما فعله أهالي مريض مع طبيب في مستشفى بالأردن يفجّر غضب الأردنيين

أصدرت لجنة الأطباء الأردنية مساء، اليوم الاثنين، بياناً تطالب فيه جميع المؤسسات الوطنية والمسئولين الأردنيين بضرورة التدخل الفوري والعاجل، لوقف ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية الأردنية.

ويأتي ذلك عقب اعتداء عدد من مرافقي مريض في مستشفى “الشونة” في العاصمة الأردنية “عمّان” على طبيب خلال دوامه الرسمي.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة فقد اعتدى عدد من المرافقين لمريض في مستشفى الشونة الجنوبية بالضرب على طبيب الطوارئ المناوب، خلال شهر رمضان، لأن الطبيب طلب منهم الانتظار خارج غرفة الحاسوب وغرفة الكادر، مما أثار غضب المرافقين للمريض.

وقاموا بالاعتداء بشكل فوري على الطبيب الذي من حقه أن يطالبهم بالخروج من تلك الغرف بحكم تخصيصها فقط للكادر الطبي.

وأوضح البيان بأن قضية الاعتداء على الأطباء عادت للواجهة من جديد، وفي ظل حالة الطوارئ المعلنة من قبل وزارة الصحة الأردنية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ، وما يقتضيه ذلك من تعاون مفترض من قبل المواطنين مع الطواقم الطبية التي تعمل بشكل مضني لخدمة المواطن الأردني والحفاظ على صحته.

وطالب البيان في ختامه جميع المؤسسات الوطنية الأردنية، وكافة المسئولين الأردنيين في كافة مواقعهم، بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم حيال هذه الظاهرة، وهذا السلوك المتبع بالتعامل مع الكوادر الطبية و “الجيش الأبيض” الذي يتقدم الآن كل الصفوف ويرهن حياته في ظل هذه الظروف التي تعيشها المملكة الأردنية والعالم.