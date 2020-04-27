ما الذي يجري في لبنان؟.. “شاهد” فوضى عارمة وإصابات ورمضان مختلف تماما هناك!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقاطع فيديو مختلفة، قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، توثّق الاحتجاجات العارمة التي يقوم بها اللبنانيون ضد النظام بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتكبدها اللبنانيون، والتي تفاقمت مع مجيء وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر عبر مقاطع الفيديو التي رصدتها “وطن” وانتشرت على نطاق واسع، اعتداء قوات الأمن اللبناني على السيدات والشبان المتظاهرين في “ساحة الشهداء” في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط صرخات واستنجاد من قبل المتظاهرين الذين يحتجون من أجل تحسين أوضاع كافة أبناء لبنان، وليس أوضاعهم وحدهم.

مقطع آخر أظهر إصابة أحد الشباب اللبنانيين في رأسه إثر تدافع قوات الأمن لفض الاحتجاجات في ساحة الشهداء، ويظهر من المقطع قيام عناصر قوات الأمن بمحاولة علاج الرجل ووقف النزيف الذي يسري من شج في رأسه.

وسط بيروت.. اصابة شاب اثر تدافع مع القوى الامنية… #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/023vcSqcH7 — Salman Andary (@salmanonline) April 27, 2020

فيما وثّق مقطع ثالث، انتشاراً لعشرات من قوات الجيش اللبناني، لمشاركتهم بجانب قوات الأمن والشرطة، لقمع المتظاهرين والسيطرة على الأمور الميدانية بالبلاد.

الذوق الان.. توتر بين المحتجين والجيش اللبناني.. تضارب واشتباك.. الليرة اللبنانية تآكلت .. اللبنانيون جائعون.. من يضع حدا لوجع الناس؟.. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/w48QZ1Jz2F — Salman Andary (@salmanonline) April 27, 2020

هذا وظهر واضحا انتشار وتوسع الاحتجاجات خارج العاصمة بيروت، ووصلها لمحافظة النبطية اللبنانية.

يُشار إلى أنه ومنذ عدة أشهر يعيش لبنان حالة من التظاهرات والاحتجاجات العارمة ضد كافة مكوّنات الحالة السياسية اللبنانية، تحت شعار “كلن يعني كلن” في إشارة من اللبنانيين عن رغبتهم بهدم النظام السياسي اللبناني وإعادة إيجاد نظام جديد وفق رؤية خالية من الفساد وتقدر الحريّات وتحترم المواطن وترعى مصالحه بالدرجة الأولى.

وتأتي هذه الاحتجاجات من قبل المواطنين اللبنانيين بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ومع انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي سجّل في لبنان حتى اللحظة 707 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة به 24 حالة وفاة.