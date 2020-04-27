“أم حمود” الكويتية تجاوزت الخطوط الحمراء.. “شاهد” ماذا فعلت لإرضاء صديقاتها وأثارت موجة غضب واسعة

فجرت مواطنة كويتية، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اقدمت على كسر قواعد حظر التجول التي فرضتها الحكومة الكويتية بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وظهرت المواطنة الكويتية، وهي تقود صديقاتها للتسوق من أحد المولات التجارية التي فتحت أبوابها خصوصاً لها، الامر الذي فجر موجة غضب واسعة من تصرف السيدة الكويتية في ظل إجراءات الوقاية التي تتبعها الحكومة الكويتية.

ويظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن” ثلاث نساء لوحدهن في محل تجاري كبير، وتُمسك إحداهن عربة التسوق التي امتلأت جداً بالمشتريات.

مواطنة كويتية تفتح أحد الأسواق للتسوق من اجل صديقاتها فقط !#الكويت pic.twitter.com/UiQA58lqeI — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) April 26, 2020

وكُتب على الفيديو تعليق: “ما قصرت أم حمود فتحت السوق لنا”، دون أن يتضح ما إذا كانت ملكية “السوق” تعود لأم حمود، أم أن لها “واسطة” لتستطيع فتحه لها ولصديقاتها.

وسخر مُغرد باسم فهد من الفيديو قائلاً: “يارب حمود يكبر و اصير صديقه”.

مواطنة كويتية تفتح أحد الأسواق للتسوق من اجل صديقاتها فقط !#الكويت pic.twitter.com/UiQA58lqeI — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) April 26, 2020

وعلق زياد ساخراً أيضاً من تبجح المرأة وصديقاتها في ظل الأوضاع الصعبة: “المحزم المليان ام حمود”.

مواطنة كويتية تفتح أحد الأسواق للتسوق من اجل صديقاتها فقط !#الكويت pic.twitter.com/UiQA58lqeI — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) April 26, 2020

وتساءل فهد العتيبي: “وشلون تفتح السوق يعني هي صاحبة السوق ولا إيش”.

مواطنة كويتية تفتح أحد الأسواق للتسوق من اجل صديقاتها فقط !#الكويت pic.twitter.com/UiQA58lqeI — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) April 26, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي يتم خرق حظر التجول التي فرضته السلطات لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، فقد أقدمت فتاة كويتية على دهس ضابط بمنطقة المهبولة بعدما خرقت حظر التجول المفروض وفوجئت بدورية الشرطة أمامها.

وأثناء تمركز دورية مرور تابعة لمنطقة الأحمدي بقيادة ملازم في “دوار المهبولة مع بوحليفة” لتطبيق حظر التجول، تم رصد مركبة قادمة من المهبولة بقيادة مواطنة في العقد الثالث من عمرها.

وعند محاولة إيقافها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصرت على استكمال طريقها رغم منعها من قائد الدورية، وأكد التحقيق أنها قامت بالتلفظ بألفاظ غير لائقة ومحاولة دهس قائد الدورية فتمت السيطرة عليها وتحويلها الى مخفر الفنطاس.

وفي محاولة منها لتبرير فعلها المخالف ذكرت المواطنة في التحقيقات أنها “مخنوقة من وجودها قيد الحظر وانها بصحة جيدة ولا تعرف لماذا الحظر على الجميع”.

وعلى الرغم من حظر التجول الذي فرضته السلطات، ووضعت العديد من الإجراءات والقواعد الصارمة لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الدولة والعالم كله، فقد سجلت الكويت أمس 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075.