“شاهد” دبي تفقد السيطرة على العمالة الوافدة.. هذا ما جرى ليلاً وافقد محمد بن راشد صوابه!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر فقدان الامن الإماراتي السيطرة على المقيمين في دبي، بعدما تحدوا الاجراءات الامنية وخرجوا في تظاهرة احتجاجية.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، كسر عدد كبير من العمالة الوافدة لشروط الحظر والتجول في دبي، وتشكيلهم تجمعات كبيرة وسط محاولة الشرطة فض التجمع دون فائدة، ويهتفون UAE.

وأثارت الفيديوهات الواردة من دبي، سخرية النشطاء من سياسة عيال زايد، إذ أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاد الاماراتي وخاصة إمارة دبي التي تعتبر نبض الامارات الاقتصادي.

وكتب مُغرد تعليقاً على الفيديو: “خذلك كورونا بلاش والحكومات بكرة تعلن فحصنا 35 الف شخص و طلعنا 500 مصاب كفاية كذب يا شياطين محد علموكم انه الكذب حرام وحبله قصير؟”.

ولم تكن المرة الأولى التي تُثار بها الفوضى في شوارع دبي، فقد تداول نشطاء قبل أيام مقاطع فيديو تُظهر كسر عدد كبير من الأشخاص حظر التجول المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في الإمارة، ونزولهم الى الشوارع وتشكيل تجمعات كبيرة، عجزت دوريات شرطة دبي عن فضّها.

ورأى المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” في تعليقه على ما يحدث بدبي أن المستفيد الاول من هذه الفوضى هو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد؛ معتبراً أنه يسعى لتشويه سمعة دبي وحاكمها محمد بن راشد.

وأضاف “بوغانم” أن محمد بن زايد يريد فرض الطوارئ في دبي تحت حجة اخماد الفوضى فيها لكن الهدف قد يكون السيطرة على دبي .

ويُشاهد في المقاطع مشاركة وافدات خلال التجمعات، بوصلات رقص في الشوارع .

فوضى في دبي

يبدو بأن هناك ايادي من ابوظبي تحركهم..!!

المقطع الاول pic.twitter.com/1zolp4NBsF — بوغانم (@hassanalishaq37) April 17, 2020

وكان العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، قد كشف تفاصيل صراع في الإماراتي بين رجال الأعمال ووزارة الصحة الإماراتية، وذلك عل خلفية الإغلاقات التي أقرتها الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال السليطي، في تغريدة عبر “تويتر”: “معلومات مؤكدة بأنه يدور صراع في الإمارات بين رجال الأعمال ووزارة الصحة، وخاصة في إمارة دبي (الحبتور وربعه)، حيث يطالبون بفتح الأسواق والأعمال وإنهاء الحظر لأنهم يعانون وخزينة دبي أصبحت صفرية”.

وأضاف السليطي: “وزارة الصحة متشددة في إجراءاتها خاصة وأن الأرقام في تزايد، وحكومة الاتحاد في ورطة”.

معلومات مؤكدة بأنه يدور صراع في الامارات بين رجال الأعمال ووزارة الصحة .

التجار وخاصة في إمارة دبي (الحبتور وربعه) يطالبون بفتح الأسواق والأعمال وانهاء الحضر لانهم يعانون وخزينة دبي أصبحت صفرية.

وزارة الصحة متشددة في اجراءاتها خاصة وان الأرقام في تزايد

حكومة الاتحاد في ورطة — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 24, 2020

ويبدو أن هذه الفوضى كان وراء قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أمس، بتخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي.