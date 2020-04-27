“شاهد” دعاء “مؤثر” بصوت السلطان الراحل قابوس بن سعيد يثير مشاعر العمانيين في رمضان

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان مع حلول شهر رمضان المبارك، بمقطع فيديو لدعاء بصوت سلطان عمان الراحل “قابوس بن سعيد”، الذي وافته المنية في يناير من هذا العام، عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي تم إعادة نشره مؤخراً وانتشر بين العمانيين على نطاق واسع ورصدته “وطن”، صوت السلطان قابوس بن سعيد وهو يدعي لسلطنة عُمان ولأهلها بالتوفيق والخير والرشاد.

وقال السلطان في دعائه ما نصه: “ربنا اجعل هذا البلد آمناً، وارزق أهله من الثمرات و اهدهم إليك صراطاً مستقيماً، وفقنا الله وإياكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وأثار مقطع الفيديو مشاعر العشرات من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين يفتقدون في هذه الفترة ومع قدوم شهر رمضان، سلطانهم المتوفى باني النهضة العمانية الذي يكن له شعبه كل الحب.

وعلّق العديد من الناشطين على مقطع الفيديو ذلك، داعين بالرحمة والخير للسلطان قابوس رحمه الله، معلنين بأنهم باتوا يشعرون بالوحشة له ولعهده الذي عاشوا في ظلّه أحلى سنين حياتهم على حد قولهم.

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

ويدخله جنات النعيم.. وينور قبره ويثبته عند السؤال — أحمد الشيخ الجنيبي (@x6NdWICjqb4Jnq9) April 27, 2020

اللهم انزل على والدنا ومعلمنا وملهمنا السلطان قابوس بن سعيد رحمتك وأسكنه فسيح جناتك في مستقرا من رحمتك ومغفرتك ومرضاتك، — عبدالأمير عباس (@AbdulAmeer21) April 27, 2020

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجازه عنا خير الجزاء وارحم جميع موتى المسلمين ياكريم يا عظيم ❤️ — reem122🇴🇲❤️ (@reem122001) April 27, 2020

ويأتي شهر رمضان لهذا العام على سلطنة عُمان وكافة دول العالم بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد19” والذي سجل حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة العُمانية 1998 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 10 حالات وفاة.