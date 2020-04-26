هل تواجه لجين الهذلول مصير عبدالله الحامد.. هذا ما قالته شقيقتها علياء عن آخر مكالمة هاتفية جرت بالسرقة

كشفت علياء الهذلول، شقيقة أشهر معتقلة رأي في المملكة العربية السعودية لجين الهذلول، تفاصيل آخر مكالمة هاتفية مع شقيقتها المعتقلة بسجون ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الهذلول، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “كلمت لجين قبل 4 أسابيع وقُطعت المكالمة بالدقيقة الأولى، وانقطعت أخبارها ثم كلمها الأسبوع الماضي وأخبرناها بوفاة جدي وبكى بكاء حاراً ليس على عادتها”.

وأضافت الهذلول: “اليوم وبعد وفاة # عبد الله _الحامد بسجنه بدأ يساورنا القلق قد يكون بكاء لجين لأسباب أخرى لا يستطيع الإفصاح عنها، هل يريدون للجين موتاً بطيئا؟”.

كلمت لجين قبل 4اسابيع وقُطعت المكالمة بالدقيقة الأولى. انقطعت أخبارها ثم كلمت الأسبوع الماضي واخبرناها بوفاة جدي وبكت بكاء حارا ليس على عادتها.

اليوم وبعد وفاة #عبدالله_الحامد بسجنه بدأ يساورنا القلق قد يكون بكاء لجين لأسباب اخرى لاتستطيع الافصاح عنها.هل يريدون للجين موتاً بطيئا؟ — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) April 25, 2020

ولجين الهذلول تعد أشهر معتقلة في سجون محمد بن سلمان والتي جرى اعتقالها بسبب أفكارها وآرائها على مواقع التواصل الاجتماعي، في طالبت العديد من المؤسسات الدولية والحقوقية بالإفراج عن لجين والكشف عن مصيرها.

وحسب تلك المنظمات فإن لجين تعرضت لتعذيب قاسي ومهين من قبل السلطات السعودية، كما أنه جرى الاعتداء عليها أكثر من مرة بطرق وحشية، حيث تطالب تلك المنظمات الإفراج عنها.

والجدير ذكره أن المفكر السعودي عبد الله الحامد توفي أول أيام شهر رمضان الكريم في سجنه بالسعودية إثر تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي من قبل السلطات السعودية.

ويواصل محمد بن سلمان اعتقال الدعاة والمفكرين المعارضين لخططه بالمملكة، سعياً منه للسيطرة على السعودية وتسلم زمام الحكم قبل وفاة والده الملك سلمان بن عبد العزيز.



