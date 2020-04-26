هكذا ألجم “الفرعي” مغرّداً إماراتياً اتهم العُمانيين وحساب “الشاهين” بإثارة الفتنة وذكّره بأصوله

رد الاعلامي العُماني البارز موسى الفرعي على اتهام مغرّد إماراتي للحسابات العُمانية بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً حساب “الشاهين” الشهير، بإثارة “الفتنة” وضرب العلاقة العمانية – الإماراتية.

وأجاب “الفرعي” خلال برنامج (منتدى الوصال) الذي يبث عبر أثير إذاعة (الوصال) العُمانية، على اتهام المغرّد الإماراتي قائلاً: “أجيبك على لسان سفير الإمارات في السلطنة الذي قال إن كل من يدافع عن وطنه بكلمة فهو شخص يفترض أن يُحترم”.

وأضاف “الفرعي” أن كل الحسابات العُمانية لم تُبادر في الاعتداء على الآخرين، وهذا ديدن السلطنة في كل جانب.

وقال: “حينما يخرج (الشاهين) او غيره، رداً على إساءات أو مبادرات تأتي من قبل الإماراتيين، فمؤكد أن العُماني لا يخرج من المواجهة، حيث تكون ردوده بالمنطق، والأرقام”.

وأشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) حينما تحذف حسابات وهمية للذباب الإلكتروني يكون 90% منها تابع لدولة الإمارات.

ووجه “الفرعي” سؤالا للمغرد الإماراتي قائلاً: “ماذا تقول فيما تم اثباته اعلامياً، من محاولات مستمرة للبعض لدسّ أنفه في الشأن العُماني؟”.

وشدد على أن السلطنة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، كما الحال حينما لا تتدخل هي في شؤون الدول الاخرى .

وقال الإعلامي العُماني، إن أصول الإمارات مرتبطة بسلطنة عمان “شئتم أم أبيتم” وهذا الشيء يعتزّ به العُمانيون، لان المصير واحد، وهو ما نرجو استيعابه من الجميع .

وقال حينما ترد الحسابات العُمانية على الإساءة للسلطنة، فهو لأن من يكتب معتزّ بعمانيته، ولا يرضى منك ولا من غيرك أن يدسّ أنفه عنوةً في عمان .