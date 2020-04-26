رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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“قمة الإذلال والتحقير”.. “شاهد” ممثل سعودي يهاجم رامز جلال وبرنامجه الجديد

كتب وطن
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هاجم الممثل الكوميدي السعودي ، الفنان المصري بسبب برنامج الجديد والذي يذاع على قناة (mbc)  ويحمل اسم “”، معتبراً أن البرنامج مسيء للإنسانية.

واعتاد الفنان المصري على مدار السنوات الماضية استضافة نجوم ومشاهير من العالم العربي وإيقاعهم في فخ يختلف من عام لآخر، فيما بدا هذا العام مختلف كلياً عن الأعوام السابقة.

واعتمد رامز جلال هذا العام على الظهور للمشاهير ووضعهم في مواقف صعبة جداً وتحريكهم بكرسي آلي مخيف، علاوة على المقالب المتكررة التي يضعها فيها.

وحسب فيديو رصدته “وطن”، قال الحيان، إن البرنامج يسيء للإنسانية والأخلاق ولحقوق الإنسان والآداب العامة وقمة الإذلال والتحقير للضيوف. مضيفاً: “نحن لا نضحك ولا نبستم على هكذا برنامج”.

وأشار إلى أن البرنامج يستحقر المشاهير ويذلهم ويهينهم ولا أحد يرضى بهذه المهزلة، متابعاً: “أرجو كلامي يوصل المسؤولين”.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن انتقادهم لبرنامج رامز جلال، مشككين في المقابل التي يجريها مع المشاهير.

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