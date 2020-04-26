“قمة الإذلال والتحقير”.. “شاهد” ممثل سعودي يهاجم رامز جلال وبرنامجه الجديد

هاجم الممثل الكوميدي السعودي فهد الحيان، الفنان المصري رامز جلال بسبب برنامج الجديد والذي يذاع على قناة (mbc) ويحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، معتبراً أن البرنامج مسيء للإنسانية.

واعتاد الفنان المصري على مدار السنوات الماضية استضافة نجوم ومشاهير من العالم العربي وإيقاعهم في فخ يختلف من عام لآخر، فيما بدا هذا العام مختلف كلياً عن الأعوام السابقة.

واعتمد رامز جلال هذا العام على الظهور للمشاهير ووضعهم في مواقف صعبة جداً وتحريكهم بكرسي آلي مخيف، علاوة على المقالب المتكررة التي يضعها فيها.

وحسب فيديو رصدته “وطن”، قال الحيان، إن البرنامج يسيء للإنسانية والأخلاق ولحقوق الإنسان والآداب العامة وقمة الإذلال والتحقير للضيوف. مضيفاً: “نحن لا نضحك ولا نبستم على هكذا برنامج”.

وأشار إلى أن البرنامج يستحقر المشاهير ويذلهم ويهينهم ولا أحد يرضى بهذه المهزلة، متابعاً: “أرجو كلامي يوصل المسؤولين”.

الممثل فهد الحيان : برنامج رامز جلال مسيء للإنسانية وللاخلاق . pic.twitter.com/BcQpFRa3c9 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 26, 2020

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن انتقادهم لبرنامج رامز جلال، مشككين في المقابل التي يجريها مع المشاهير.

للعلم كل شخص مستضيف بالبرنامج يعلم ١٠٠% بالمقلب . يهينونه نفسهم من اجل المال يا استاذ واحدهم صديق مقرب لي استظاف من سنتين ولم يقل لي كم المبلغ ولكنه قال لي ان ممتازه . من الاخر باع ضميره وشخصيته من اجل المال — 🇰🇼🇪🇸CATALONIA🇪🇸🇰🇼 (@catalonya66) April 26, 2020

يقال ان ميزانية العمل ١٥٠ مليون — HADIALYAMI🇸🇦🇰🇼 (@hady_2017) April 26, 2020

والله انا مااشفته بس من كلام الاغلبيه انه فعلاً نفس كلام فهد بس الكل راضي لان راح يندفع لهم فلووووس — ﮼ام ﮼الحلوين (@omhlween2468) April 26, 2020