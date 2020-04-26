قبّل زوجته وشنق نفسه .. حالة انتحار تهزّ الكويت في زمن كورونا!

اقدم وافد مصري على الانتحار شنقا داخل مسكنه في منطقة الفروانية بالكويت في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.

وقال مصدر أمني ان زوجة الوافد، وهي مصرية، استنجدت بعمليات الداخلية، مشيرة الى ان زوجها قام بتقبيل رأسها وقبل ابنه وأبلغها بأنه سيدخل إلى غرفة النوم للحصول على غفوة، وبعد دقائق سمعت صوت استغاثة صادرة من غرفة النوم، وإذ بها تجد زوجها قد شنق نفسه لتقوم بقص الحبل.

وأضاف المصدر على الفور أرسلت سيارة اسعاف وتم نفل الوافد الى مستشفى الفروانية، وحاول الأطباء جاهدين إنعاش قلب الوافد لكن من دون جدوى.



وجار الوقوف على الأسباب التي دعت الوافد إلى الانتحار.