“فضيحة أخلاقية” في تونس .. زواج مثلي لرجلين “تونسي وفرنسي” وموجة غضب واسعة

اعترفت تونس رسمياً بالزواج المثلي الذي جمع بين شاب تونسي ورجل فرنسي داخل فرنسا، لتصبح تونس الدولة العربية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار.

وأعلنت جمعية “شمس” التونسية المدافعة عن المثليين جنسياً، عن إدراج زواج لمثلي تونسي ومثلي فرنسي ضمن مولود الولادة التونسي، وذلك وفقا لقناة “التاسعة” التونسية.

وقالت الجمعية، إن الزواج الذي عُقد في فرنسا تم الاعتراف به في تونس، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم الاعتراف بزواج مثلي في العالم العربي.

هي الأولى في تونس و في العالم العربي ، بعد زواجهما ، فرنسي و تونسي ، يتم الاعتراف بعقد زواجهما ( الذي تم خسب القوانين… Gepostet von Shams – Pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie am Freitag, 24. April 2020

وفي السياق، اعتبرت جريدة “الثورة نيوز” التونسية، الأمر “فضيحة أخلاقية”، مشيرةً إلى أن حكومة إلياس الفخاخ اعترفت بترسيم زواج مثلي في عقود الحالة المدنية.

فضيحة أخلاقية بتونس :



حكومة الفخفاخ تعترف بترسيم زواج مثلي في عقود الحالة المدنية بتونس.

حسب جمعية شمس للمثليين التي أكدت وقوع زواج ذكرين مثليين تونسي وفرنسي بباريس…



وعود الفخفاخ الانتخابية pic.twitter.com/0AlaY3MjeH — Journal Athawra News – جريدة الثورة نيوز (@NewsAthawra) April 25, 2020

فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة التونسية بشأن حقيقة اعتراف الدولة التونسية بالزواج المثلي، في الوقت الذي أعلن فيه عدد كبير من رواد مواقع التواصل في تونس رفضهم التام لهذا الزواج مشككين بإمكانية قبول تونس بتشريعه.

لأول مرة في #تونس: الاعتراف بزواج مثلي بين رجل تونسي وآخر فرنسي بعد إدراج هذه الزيجة في مضمون ولادة المواطن التونسي، بحسب ما أعلنته جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين في تونس، في بلاغ نشرته على صفحتها في فيسبوك pic.twitter.com/ezgAfKUJ0U — Wajd Bouabdallah في المنزل (@tounsiahourra) April 26, 2020

وجب الحصول على تأكيد رسمي قبل النشر… الصيادون في الماء العكر كُثُر. — AC (@ChtiouiEyeman) April 26, 2020

أصلا خدمة الوثائق للطلاق او الزواج متوقفة في تونس بسبب كورونا فأين تم التوثيق ، — monem houidi🇹🇳 (@monemhouidi) April 26, 2020

مش معقول.. أنتم أبناء الزيتونة وأبو القاسم الشابي وخالعي بن علي تسمحوا بتشويه بلدكم بمسخ المثلية.. وآسفاه.. — MA Assi (@txeagle3) April 26, 2020

غير صحيح.. المعلومة وقع تفنيدها من وزارة الحكم المحلى وشيخة مدينة تونس..والقوانين التونسية الحالية لا تسمح بذلك وقوف جمعية شمس وراء الكذبة في اول يوم من رمضان ليس بريئا اولها احرا الفخفاخ الذي ابان حملته للرئاسيات قال انه لا يعارض ذلك بل انه مع منحهم ما يراه انه حق — boucheche (@abdelbasset11) April 26, 2020

مستحيل يكون الخبر صحيح !!! وخاصتا في زل حكم الرئيس قيس سعيد — Amine El-Idrissi (@Amineidrissi30) April 26, 2020

انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا تونس الخضراء — Hamza Abdallah (@hamzaMABD) April 26, 2020

ومنذ عام 2011 تقوم عدة جمعيات مدافعة عن حقوق المثليين في تونس بمساع حثيثة لضمان حقوقهم ورفض تهميشهم داخل المجتمع التونسي.

وبالرغم من بدء ظهور المثليين في العلن في تونس بعد ثورة 2011، إلا أن تحركاتهم ما زالت تصطدم برفض جزء كبير من المجتمع لهم وبقانون تجريم العلاقات الجنسية المثلية.

وعقب ثورة 2011، استفاد المثليون من مناخ الحرية الجديد في تونس، فأسسوا جمعيات خاصة بهم مثل “موجودين” و”شمس”.

وفي الربيع الماضي، عقدت بعض هذه الجمعيات اجتماعات علنية، بعدما كان في السابق مجرد الحديث عن المثلية من المحرمات.

وطالبت جمعيات المثليين صراحة بإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي الذي يعاقب “مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام” نافذة.