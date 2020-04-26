وبعدها جرى اسقاطه أمنياً.. “شاهد” عائض القرني يكشف تفاصيل أول “صفعة” تلقاها على وجهه!

كشف الداعية السعودي عائض القرني المثير للجدل، عن تفاصيل ما قال أول صفعة تلقاها في حياته ولا يستطيع نسيانها إلى الآن حسب قوله.

وأضاف الداعية السعودي (المُطبل) عائض القرني، خلال برنامج “السيدة ستون” على فضائية “روتانا خليجية” أن أول ضربة تلقاها على وجهه كانت حين قام بالغناء في عزاء أحد أقاربه، لافتاً إلى أن “ضربه كف قوي جداً”.

أما الضربة التي لا يستطيع نسيانها، قال القرني: ” كانت من الوالد عندما تأخرت على صلاة الجماعة”.

وبين أن والده كان حريصا على الصلاة والتدين، وقال: “ترك الصلاة عند الوالد إعدام”.

كما تحدث القرني عن أول مرة قاد فيها السيارة، وكيف كذب على عمه وادعى أنه يستطيع القيادة فسمح له بذلك، ما أدى إلى حادث سير في النهاية.

وأثار الداعية السعودي الذي يسبح “ليل نهار” بحمد ابن سلمان لكسب رضاه، مؤخراً موجة جدل واسعة، بعدما أطل مهاجماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان المعارض السعودي محمد العمري، كشف أن القرني لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية، وذلك تعليقا منه على الهجوم الذي قام به عائض القرني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا.

الناشط السعودي محمد العمري: #عائض_القرني لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية pic.twitter.com/IgzGAme5IN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2020

وتوقع المعارض السعودي أن لا يطول به الحال خارج السجن، قائلاً إنه في غضون أسابيع أو اشهر قليلة سيودع في السجن.

وأكد أن عائض القرني أُسقِطَ أمنياً، وعليه قضايا سرقة وقضايا أخلاقية قديمة .

وكان القرني قد هاجم رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “القرني” بمقطع فيديو إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.