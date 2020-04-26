“شاهد” ما فعله “خياط ملابس نسائية” في سلطنة عمان يفجر موجة غضب واسعة

تفاعل عمانيون بشكل كبير مع مقطع فيديو نشره المذيع العُماني المعروف ومقدم البرامج محمد المخيني، للتحذير من ظاهرة خطيرة مع اقتراب العيد وذكر قصة خياط ملابس نسائية مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ويمارس عمله بكل أريحية، وتسبب بالعدوى لعدد من زبائنه، رغم قرار منع العمل وحظر التجول المتبع للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

“المخيني” قال في المقطع الذي نشره على صفحته بتويتر ورصدته “وطن”: “خياط يشتغل بملابس الحريم لليوم رغم أنه الحكومة سكرت محلات الخياطة، بس العتب على من، مو عليه بل على الحريم، تتصل وتقول جهّز الملابس العيد ما حد بيشوفك لا تخاف، ويوم بخلصن خبرني”.

خياط ملابس نسائية مصاب ب #فيروس_كرونا

والنتيجة قد ينقل المرض لأكبر عدد من النساء بسبب عدم تقيد البعض بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وأتباع القوانين



السؤال هنا للحريم / هل متفقين مع الخياطين يجهزون لكم ملابس العيد؟!؟#محمد_المخيني@MOCI_OMAN @mrmwroman pic.twitter.com/7gFScJ1HtY — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) April 26, 2020

وتابع كاشفا عن توابع كارثية لهذا الأمر: “ترى عنا الخياط فيه فيروس كورونا، جهّز الملابس ودق على الحرمة وجت الحرمة شالت الكيس والفيروس موجود داخل الكيس، وأخرجت الكيس أمام أسرتها وأخرجت الملابس ونقلت الفيروس من الخياط لنفسها وعيالها وزوجها”.

وواصل محمد المخيني محذرا: “الحكومة قالت المحلات سكّرت، أتمنى يا جماعة الخير ما عليه الملابس الجود بالموجود، ملحقين على الملابس الجديدة”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال غاضبة بين العمانيين، حيث ندّد المغردون بما قام به الخياط وكذلك السيدات المتعاملات معه، واعتبروا في ذلك تقصيراً خطيراً في إجراءات السلامة الضرورية والتي يجب على الجميع إتباعها للوقاية من خطر الفيروس الذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “للأسف استهتار من البعض والتهاون وعدم التقيد بالإجراءات وهذه النتيجة”.

للأسف استهتار من البعض والتهاون وعدم التقيد بالإجراءات وهذي النتيجه — Khalod_7 (@Khalod711) April 26, 2020

فيما قال آخر: “أخي محمد للأسف حتى بعض الشباب يجيبوا خياطين إلى بيتهم عشان يأخذ لهم قياسات ويفصّل لهم ملابس العيد”.

أخي محمد للأسف حتى بعض من الشباب يجيبوا خياطين إلى بيتهم عشأن يخذ لهم قياسات و يفصل لهم ملابس العيد!!.. — أسعد إبن مسعود (@Assad_alrashdi4) April 26, 2020

وكتب ثالث: “والله الناس غريبة، متفيقين حال ملابس جالسين يتجهزوا للعيد”.

والله الناس غريبه متفيقين حال ملابس جالسين يتجهزو لعيد — القناص العماني (@omanbestone) April 26, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الاحد عن تسجيل إصابة 93 شخصا، بينهم 33 مواطنا بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 115 في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1998 حالة.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة عشر وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 333 شخصا.