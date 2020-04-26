“شاهد” ما فعله “خياط ملابس نسائية” في سلطنة عمان يفجر موجة غضب واسعة
تفاعل عمانيون بشكل كبير مع مقطع فيديو نشره المذيع العُماني المعروف ومقدم البرامج محمد المخيني، للتحذير من ظاهرة خطيرة مع اقتراب العيد وذكر قصة خياط ملابس نسائية مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ويمارس عمله بكل أريحية، وتسبب بالعدوى لعدد من زبائنه، رغم قرار منع العمل وحظر التجول المتبع للوقاية من خطر انتشار الفيروس.
“المخيني” قال في المقطع الذي نشره على صفحته بتويتر ورصدته “وطن”: “خياط يشتغل بملابس الحريم لليوم رغم أنه الحكومة سكرت محلات الخياطة، بس العتب على من، مو عليه بل على الحريم، تتصل وتقول جهّز الملابس العيد ما حد بيشوفك لا تخاف، ويوم بخلصن خبرني”.
وتابع كاشفا عن توابع كارثية لهذا الأمر: “ترى عنا الخياط فيه فيروس كورونا، جهّز الملابس ودق على الحرمة وجت الحرمة شالت الكيس والفيروس موجود داخل الكيس، وأخرجت الكيس أمام أسرتها وأخرجت الملابس ونقلت الفيروس من الخياط لنفسها وعيالها وزوجها”.
وواصل محمد المخيني محذرا: “الحكومة قالت المحلات سكّرت، أتمنى يا جماعة الخير ما عليه الملابس الجود بالموجود، ملحقين على الملابس الجديدة”.
وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال غاضبة بين العمانيين، حيث ندّد المغردون بما قام به الخياط وكذلك السيدات المتعاملات معه، واعتبروا في ذلك تقصيراً خطيراً في إجراءات السلامة الضرورية والتي يجب على الجميع إتباعها للوقاية من خطر الفيروس الذي بات يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي ذلك قال أحد المغردين: “للأسف استهتار من البعض والتهاون وعدم التقيد بالإجراءات وهذه النتيجة”.
فيما قال آخر: “أخي محمد للأسف حتى بعض الشباب يجيبوا خياطين إلى بيتهم عشان يأخذ لهم قياسات ويفصّل لهم ملابس العيد”.
وكتب ثالث: “والله الناس غريبة، متفيقين حال ملابس جالسين يتجهزوا للعيد”.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية الاحد عن تسجيل إصابة 93 شخصا، بينهم 33 مواطنا بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 115 في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1998 حالة.
ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة عشر وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 333 شخصا.