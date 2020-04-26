“شاهد” ديانا كرزون لم تتمالك نفسها وانهارت باكية وهذا ما قالته عن موعد زفافها

لم تتمالك الفنانة الأردنية ديانا كرزون نفسها من البكاء، على الهواء مباشرة أثناء حديثها عن شوقها لرؤية شوارع عمان مُزدحمة كما كانت قبل الاجراءات القاسية المفروضة من الحكومة الأردنية ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.

ووضحت ديانا خلال مُداخلة تلفزيونية من منزلها ببرنامج MBC trending أن حكومة بلادها تحرص جداً على سلامة المُواطن الأردني، لذا تلجأ لهذه الإجراءات الصادمة لحماية المواطنين.

وقالت ديانا: “أنا لست فنانة الآن، بل أنا جندي من جنود هذا الوطن، وكرست صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الناس بمخاطر كورونا، وحثهم على البقاء في المنزل”.

وكشفت ديانا أن الظروف التي تشهدها الأردن والعالم بشكل عام، أثر على موعد زفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، خاصة أن الحكومة الأردنية أغلقت صالات الأفراح ومنعت التجمعات، وأضافت: “لا نعرف ماذا سيحدث، ربما سأتزوج من غير حفلة، وحين تبدأ الأمور بالانفراج، قد نعمل حفلة صغيرة”.

وتابعت ديانا: “قد أتزوج خلال شهر أو شهرين، وننحجر سوياً، ونُصبح محجورين رسمياً”.

وكانت ديانا قد أعلنت مؤخرا خبر عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وتداول ناشطون، مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت ديانا كرزون وهي ترقص على أغنية محمد رمضان في حفل خطوبتها.

وأثارت تعليقات الأردنيين وسخريتهم من الخطوبة آنذاك، غضب خطيبها معاذ العمري ودفعته لاتخاذ قرار قائلاً إنه لن يتراجع عنه “الا بالموت” حسب تعبيره.

وقال العمري إنه قرر التوجه الى المدعي العام لتقديم شكاوى بحق كل من أساء اليه وإلى ديانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.