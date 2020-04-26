زعيم كوريا الشمالية حي وبصحة جيدة.. تفاصيل العملية التي أجراها بسبب السمنة الزائدة والتدخين بشراهة ووضعه الحالي

ردا على الشائعات التي انتشرت بشكل واسع مؤخرا عن وفاته، أكد مسؤول في كوريا الجنوبية أن زعيم جارتها الشمالية، كيم جونغ أون، لا يزال حيًا وبصحة جيدة.

شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية نقلت، اليوم الأحد، عن أحد مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي قوله: “موقف حكومتنا ثابت وهو أن كيم جونغ أون حي وبصحة جيدة”.

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن “كيم يقيم في ضاحية وونسان” بكوريا الشمالية منذ 13 الشهر الجاري، مضيفا: “لم نكتشف أي تحركات مريبة حتى الآن”.

الشبكة الأمريكية نقلت أيضا عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين قولهم، إنه “ليست هناك حتى الآن تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية لتوحي بحدوث أمر ما.

هذا وأفاد موقع “أن كي” الكوري الجنوبي، أن كيم لا يزال يتعافى من عملية جراحية بالقلب أجريت في 12 الشهر الجاري، نتيجة “السمنة الزائدة والتدخين بشراهة”، مضيفًا أن “الزعيم الكوري يقيم في فيلا في مقاطعة هيانجسان بكوريا الشمالية”.

ويأتي ذلك، بعد أن أثار الاختفاء الغامض للزعيم الكوري الشمالي، المثير للجدل، الكثير من التساؤلات، قبل أن تؤكد العديد من التقارير الصحفية الصينية والأمريكية، بأن الرجل دخل للعناية المركزة بسبب مضاعفات صحية.

وقالت مجلة “شوكان جينداي” اليابانية، إن سبب دخول كيم يونغ أون في الغيبوبة، هو خضوعه لعملية على مستوى القلب، تلتها تعقيدات أخرى، زادت من احتمال تعرضه لمضاعفات خطيرة.

وأمدت المجلة، أن الطبيب المرافق للرئيس الكوري، والمتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، هو من تكفل بهذه العملية، ويرجح أن يكون ارتباكه الكبير هو سبب المضاعفات التي رافقت العملية الجراحية التي خضع لها كيم.

كيم، كان قد سقط مغشياً عليه، وهو يضع يديه على قلبه، عندما كان يقوم بزيارة إلى إحدى المدن الريفية الكورية الشمالية، قبل أن يكشف التشخيص تعرضه لأزمة قلبية، وينقله طبيبه على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.