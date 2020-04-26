تطوّر مفاجئ على قضية الكويتية التي قتلت زوجها ولفّت جثته بسجادة وهذا مصير صديقها المتهم بالتستّر

في مفاجأة غير متوقعة، تراجعت الزوجة الكويتية التي قتلت زوجها ولفّت جثته في سجادة بمنطقة المسايل قبل اكثر من أسبوعين، أمام المحكمة عن اعترافها التفصيلي بالجريمة.

وقالت الزوجة إنها دافعت عن نفسها ولم تتعمد قتل زوجها.وفق ما اورد حساب “أمن ومحاكم” الكويتي

وأخلت النيابة العامة سبيل صديقها المتهم بالتستر على الجريمة بكفالة مالية.

#أمن_ومحاكم

قاتلة زوجها في منطقة المسايل تتراجع أمام المحكمة عن اعترافها التفصيلي بالجريمة:

دافعت عن نفسي ولم اتعمد قتل زوجي

•النيابة العامة تخلي سبيل صديقها المتهم بالتستر على الجريمة بكفالة مالية pic.twitter.com/imMxvARVHC — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 26, 2020

وكانت الزوجة قالت إنّ خلافاً نشب بينهما يوم الحادثة نتيجة تعاطيها المخدرات منذ سنوات ورفضها العلاج ليتطور الخلاف بينهما للضرب الذي أدى إلى وفاة الزوج.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل الاعترافات التي أدلت بها الكويتية التي قتلت زوجها (27) عاما، “بأنها لم تتعمد قتل زوجها إلا أنه وبعد المشاجرة بينهما قامت بضربه بقطعة صلبة على رأسه بعد أن وضع يديه حول رقبتها، حتى فقد وعيه”.

وأضافت “أنها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم قامت بلفه بسجادة”.

وقالت إنها لم تكن متأكدة إن كان مات لحظة وضعه في الكيس أم فاقداً للوعي نتيجة الضرب على رأسه.