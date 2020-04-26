استغلوا الحظر .. 3 أشخاص يغتصبون سيدة “بوحشية” داخل العزل الصحي في هذه الدّولة!

قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن الشرطة الهندية، فتحت تحقيقاً في مزاعم تعرض سيدة لعملية اغتصاب جماعي بمدرسة بولاية راجاستان الصحراوية، وذلك بعد عزلها بمفردها ليلة واحدة ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وحسب الوكالة، فإن الحادث وقع الأسبوع الماضي، عندما طلبت السيدة والتي تعمل بأجر يومي توفير مأوى لها في مركز للشرطة، بعد أن سارت عدة كيلومترات ضلت خلالها الطريق إلى قريتها.

وأضافت الوكالة: “بسبب عدم وجود مركز عزل، وفّرت لها الشرطة المأوى في مبنى مدرسة خلال الليل، حيث زعمت أن ثلاثة رجال اغتصبوها”.

من جهته، أكد بارث شارما نائب قائد الشرطة في منطقة ساوال مادهوبور في ولاية راجاستان -الذي يتولى التحقيق في القضية- ” إلقاء القبض على الرجال الثلاثة الذين اغتصبوا المرأة داخل المدرسة، وإيداعهم السجن”.

وأضاف شارما أن المرأة أُرسلت إلى منشأة محلية للعزل الصحي، لفحصها خشية إصابتها بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا.

ودفعت إجراءات الإغلاق العام التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشهر الماضي من أجل احتواء تفشي الفيروس، عشرات الآلاف ممن فقدوا وظائفهم في المدن إلى السير أياما للوصول إلى قراهم.

يذكر أن البيانات الاتحادية تشير إلى أن حادث اغتصاب يقع كل 20 دقيقة في المتوسط بالهند، على الرغم من القوانين الصارمة المعمول بها في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 824 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 26496 حالة.

وقالت الوزارة في بيان حول إحصائيات الـ24 ساعة الماضية أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة و1990 إصابة جديدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 5804 حالة.