“شاهد” إعلامي سعودي يفتح على نفسه باب جهنم ويزعم أن اقتصاد المغرب والأردن قائم على “السياحة الجنسية”!

شن الإعلامي السعودي، المطبل لنظام محمد بن سلمان، فهيد الشمري، هجوماً على عدد من الدول العربية، واصفاً تلك الدول بـ “بلدان الطرابيش” بسبب اعتمادهم على السياحة.

وقال الشمري، في مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن السياحة تعتبر عفن الاقتصاد، وإنها مسألة مزاجية وليس عصب الأمم، مشيراً إلى أن الأردن والمغرب أحد تلك البلدان.

وأشار الشمري، إلى أن الأردن هو أحد بلدان الطرابيش، يورد ملياري دولار من السياحة، وتركوا الصناعة والقطاعات المهمة، مضيفاً: “المغرب تورد من السياحة 8 مليار دولار، ومصر حققت من السياحة 9 مليار دولار”.

وأضاف الشمري: “هؤلاء البلدان يجلبون السياح من أوروبا ليتبولون عليهم، يأتونهم بالملايين ليتبولوا عليهم، وليش هالبلدان تعتمد على السياحة، وما ينفقه السياح مبالغ بخس، والمبالغ المحصلة لا تعتبر شيئاً”.

وزاد قائلاً إن اقتصاد المغرب قائم على “السياحة الجنسية”، وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة، حيث رأت فيه منابر إعلامية مغربية من بينها موقع الأيام 24 “إساءة متعمدة للمغرب”، إذ وصف تعبير الشمري بـ”التعبير الأرعن” والمسيء إلى المغرب والمغاربة”، و”يحمل أكثر من إشارة مشينة”.

وأكد أن هذه مبالغ بخسة ولا تستحق أن تولي الدولة لها اهتماما، مقابل من يعمل في الصناعة والزراعة ومشاريع التغذية، معتقدا أن الشعوب التي تعتمد على السياحة، ترغب بالراحة، ولا تريد العمل.

ويأتي هجوم هذا الإعلامي السعودي بعد أيام قليلة من شن “الذباب الإلكتروني الإماراتي”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة منسقة لتشويه جهود السلطات المغربية في مكافحة فيروس كورونا، ونشر قناة العربية السعودية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، على حسابها، بـ”تويتر” مقطع فيديو عن الوضع في المغرب في ظل جائحة كورونا، بشكل يضخم الأوضاع في البلاد.

يذكر أن الإعلامي السعودي، تطاول أكثر من مرة على الدول العربية وتحديداً فلسطين، حيث وصف الفلسطينيين بـ”الشحادين بلا شرف” مستنكراً رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع السعودي مع إسرائيل.

وقال “الشمري” في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، إن “الفلسطينيين شحادون والسعودية من تنفق عليهم.

الإعلامي السعودي🇸🇦 فهيد الشمري في مفطع جديد يجلد الفلسطينيين🇵🇸 على تدخلهم في التطبيع 🇮🇱الإسرائيلي- السعودي🇸🇦:

وش دخلكم فينا ؟ انتم ولاة أمورنا؟ انتم شحاذين! ونحن نصرف عليكم ونحن نعطيكم فكل إخوتكم شتات الرومان (#الأردن و #قطر مثلا ) مطبعين مع #إسرائيل !

كلام منطقي لا بأس به. pic.twitter.com/TYfhdUmHq3 — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) September 18, 2019

وأضاف: ”ما شأنكم أنتم نطبع أولا نطبع مع إسرائيل وش دخلكم فينا ؟ انتم ولاة أمورنا؟ انتم شحاذين! ونحن نصرف عليكم ونحن نعطيكم”

وسبق أن أثار فهيد الشمري موجة غضب واسعة بين الفلسطينيين في يونيو الماضي بقوله إن “القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينيون ليس لديهم شرف”.