“شاهد” وزير الصحة العماني يبشر العُمانيين على الهواء مباشرة ويكشف عما سيحدث في منتصف رمضان

كشف وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، عن تطورات جديدة تخص انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بالبلاد.

وخلال استضافته على الهواء مباشرة عبر برنامج “عن بعد” بتلفزيون سلطنة عمان، أكد “السعيدي” أن السلطان هيثم بن طارق يتابع ويثمـن جهــود العاملين في القطاع الصحي بالسلطنة في مواجهة كورونا.

#عن_بعد | السبت 1 رمضان 1441 هـ https://t.co/M91wzzg3GZ — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) April 25, 2020

وفي بشرى سارة للعمانيين ألمح الوزير العماني إلى قرب انتهاء مرحلة الانتشار المجتمعي للفيروس، مشيرا إلى منحنى الإصـابـات في تصاعـد “ونعتقـد أننا سنصـل للذروة خلال الأسبوعين القادمين.”

وأكد وزير الصحة في الوقت ذاته على أن نسبة الوفيات منخفضـة في السلطنة مقارنةً بالدول الأخرى حيث على المستوى العالمي تتراوح بين %7-3 بينما في السلطنة لا تتجاوز %1.

وتابع:”نسعى إلى تقليل الأضرار الناتجة عن وباء كورونا وتأثيرها على الحياة العامة في البلاد.”

وأضاف السعيدي:”الإعلام الوطني والخاص كان له الدور الفاعل والأمين في نقل الحقائق للمجتمع.”

واختتم الوزير العماني تصريحاته:”اعتبـر نفسي ما زلت طبيب وكنت أتمنى أن استطـيـع مزاولة المهنة، أرجـو من الجميـع الالتزام بالتباعد الإجتماعي في شهر رمضان والامتناع عن الزيارات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 48 حالة لعمانيين، و67 حالة لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1905 وعدد الوفيات 10 حالات.

وأكدت الوزارة أيضا أن 329 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما أهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.