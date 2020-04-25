فيديو كارثي.. نظام السيسي يستغفل الكويتيين ودعوات كبيرة لمقاطعة جميع المنتجات المصرية بالكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، بمقطع فيديو يصوّر بعض البضائع المصرية في الكويت، وحديث المواطن الذي يصوّر المقطع حول ضرورة مقاطعة تلك المنتجات، لأنها كما قال يتم ريها بمياه الصرف الصحي ما يجعلها مسرطنة، وتسببت بكثير من حالات التسمم بين المواطنين الكويتيين.

وقال المواطن الكويتي مصوّر المقطع الذي رصدته “وطن”: “مقاطعة المنتجات المصرية، مقاطعة تامة للمنتجات المصرية، لا من خضروات ولا فواكه ولا من أي شيء، هذه كلها مواد مسرطنة يسقونها مياه الصرف الصحي”.

عاش الشعب الكويتي العظيم 🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/KnyEPelPm8 — مبارك البغيلي (@M__albugaily) April 25, 2020

وتابع المتحدث: “ما نبي انتاج مصري بعد تسمم 154 حالة من الخضروات المصرية، مقاطعة تامة يا أهل الكويت بارك الله فيكم”.

وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، حيث منهم من اعتبر كلام المواطن الكويتي غير صحيح، ومنهم من اعتبر بأن كلامه في مقطع الفيديو يصب في سياق المناكفات القائمة بين الكويتيين والمصريين والتي لوحظ اشتعالها خلال الفترة الماضية بخروج عدة مقاطع فيديو لمواطنين كويتيين ومصريين ينتقصون من بعضهم ومن بلدانهم.

ونشبت مشادات تويترية جديدة بين المصريين والكويتيين على تويتر بسبب هذا المقطع، وردت صفحة “الجيش المصري الالكتروني” على مقطع الفيديو بسخرية: “ما شاء الله كويس تعلمتوا تفكوا الخط، ادعي للي علمك بدل ما كنت جاهل”.

ما شاء الله كويس اتعلمتوا تفكوا الخط..ادعي للي علمك بدل ما كنت جاهل 🙂 — الجيش المصري الاليكتروني (@egyptianearmy) April 25, 2020

فيما قال معلق ثان منتقدا المنتجات المصرية: “لا تحسفون على المنتجات المصرية المثلجة عندكم بالبيت، قط بالحاوية ولا تخسر صحتك وصحة عيالك”.

لا تحسفون على المنتجات المصريه المثلجه عندكم بالبيت قط بالحاويه ولا تهسر صحتك وصحة أعيالك — تحت الخط (@alhasoomh) April 25, 2020

أما الثالث فقال: “الاخوة المصاروة ليش زعلانين وهم بعرفوا أن المنتج المصري مضروب والجيش بعدل البلد إحنا مالنا تقطو بلاويكم عنا”.

الاخوة المصاروة ليش زعلانين وهم يعرفو أن المنتج لامصري مضروب والجيش بعدل البلد احنا مالنا تقطو بلاويكم علينا — مشعل البسام (@Mishal_Alsebee3) April 25, 2020

يُشار إلى أن هذا الفيديو ليس الأول الذي سُجل لمواطنين كويتيين يتحدثون فيه عن العلاقة مع مصر، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وبالتزامن مع حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد10″، عدة مقاطع فيديو مصورة لأشخاص كويتيين ومصريين يتبادلون الاتهامات والشتائم ضد بعضهم.

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