لم يتجاوز عددهم بضع عشرات.. قيادي في حماس يكشف المستور عن “أم هارون” وهذا ما طالب بتطبيقه فوراً

أثار عرض الحلقة الأولى من مسلسل “أم هارون”، الذي يتحدث عن يهود الكويت، غضب قيادات فلسطينية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي اعتبر نوعاً من الدعوة للتطبيع مع إسرائيل.

وانتجت “mbc” السعودية مسلسلاً من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، ويتحدث عن اليهود في الكويت والذين لم يتجاوز عددهم بضع عشرات في حينها.

وهاجم رئيس حملة المقاطعة الفلسطينية، القيادي بحركة حماس، باسم نعيم، المسلسل، قائلاً، إن مسلسل “أم هارون” ليس فنا تطبيعياً، “بل هو جريمة تاريخية، وغسيل أفكار وقيم يحاول الإسرائيليون تمريرها منذ عقود”.

واعتبر نعيم المسلسل “عدوانا ثقافيا”، داعيا إلى “ملاحقة ومحاسبة من أنتج، ومن أخرج، ومن بث ومن مثل فيه”.

هذا وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للمسلسل موجهين انتقادات حادة للفنانين والمنتجين.

انشري المثموم يعني انثري المشموم شوفو ضحكت #حياة_الفهد و كملت مادري ليش ما عادو المشهد 😂😂😂💔 #ام_هارون pic.twitter.com/OhWxpCwt3H — مسلسلات (@muslslat_kuw) April 24, 2020

بعد ما خلصوا من حقين الصحوة جاء الدور في التطبيل لليهود 😂 وأنهم اخوانا وحبايبنا ما كأنهم سفلوا فينا لين قلنا بس وفي هوليوود اللي يحكمها اليهود طبعًا انتوا اول تكلموا عن البدون او اخوانا في فلسطين ترا اخوك في الإسلام أولى ولا عندكم اخوان من نوع ثاني 😂😂



#ام_هارون pic.twitter.com/ZBJ0AfF9Rd — سعودد (@saoood011) April 24, 2020

#ام_هارون يا خوف قلبي يكون المسلسل مخلي اليهود بصورة دور الضحية والمظلومين ،،، pic.twitter.com/cxe0KIufR9 — جزء من الطبيعة (@6UmmSwXPIseEnzh) April 24, 2020

حقيقة 👇



🎬 مرفوض من قبل وزارة الاعلام

🎬 لم يعرض على تلفزيون الكويت

🎬 رسائل مبطنة للتطبيع

🎬 توقيت متسق مع هرولة المطبعين مع الكيان الصهيوني

•#ام_هارون pic.twitter.com/uURCOWLVbv — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) April 24, 2020

تبقى #الكويت آخر القلاع العصية في زمن مجانيةالتطبيع مع المحتل الإسرائيلي.شبكة MBC مجددا في #رمضان بعد،#غرابيب_سود

تسعى بقوة ناعمة مفضوحة لاختراق قلاعنا بمسلسل #أم_هارون وبممثلين خليجيين وبطولة كويتية لبرمجة الفكر العربي بسرديةالتسامح للترويج للتعايش والتطبيع.

نفصل مساءً بإذن الله pic.twitter.com/q4BwQYUwN7 — عبدالله الشايجي (@docshayji) April 24, 2020

ويصور المسلسل وفق مزاعم منتجيه العلاقات بين المسلمين والمسيحيين والجالية اليهودية في الكويت في الأربعينات، والظلم والتمييز الذي عاناه المجتمع اليهودي خلال ذروة الحركة الصهيونية والنكبة، والعنصرية والتمييز المنهجي الذي واجهوه في إسرائيل بعد طردهم من وطنهم.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة يهودية تدعى أم هارون، تعاني من مشاكل عديدة بسبب ديانتها اليهودية.

وقوبل المسلسل بجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية عرضه واتهامات بالتمهيد للتطبيع.

ودافع المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن المسلسل وبطلته حياة الفهد قائلا، إنها كانت تواجه اتهامات من قبل منظري المؤامرة الذين يفضلون البرامج التلفزيونية العنصرية التي تروج للأكاذيب المعادية للسامية، ويعتبرون كلمة التطبيع إهانة.