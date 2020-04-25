لم يتجاوز عددهم بضع عشرات.. قيادي في حماس يكشف المستور عن “أم هارون” وهذا ما طالب بتطبيقه فوراً
أثار عرض الحلقة الأولى من مسلسل “أم هارون”، الذي يتحدث عن يهود الكويت، غضب قيادات فلسطينية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي اعتبر نوعاً من الدعوة للتطبيع مع إسرائيل.
وانتجت “mbc” السعودية مسلسلاً من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، ويتحدث عن اليهود في الكويت والذين لم يتجاوز عددهم بضع عشرات في حينها.
وهاجم رئيس حملة المقاطعة الفلسطينية، القيادي بحركة حماس، باسم نعيم، المسلسل، قائلاً، إن مسلسل “أم هارون” ليس فنا تطبيعياً، “بل هو جريمة تاريخية، وغسيل أفكار وقيم يحاول الإسرائيليون تمريرها منذ عقود”.
واعتبر نعيم المسلسل “عدوانا ثقافيا”، داعيا إلى “ملاحقة ومحاسبة من أنتج، ومن أخرج، ومن بث ومن مثل فيه”.
هذا وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للمسلسل موجهين انتقادات حادة للفنانين والمنتجين.
ويصور المسلسل وفق مزاعم منتجيه العلاقات بين المسلمين والمسيحيين والجالية اليهودية في الكويت في الأربعينات، والظلم والتمييز الذي عاناه المجتمع اليهودي خلال ذروة الحركة الصهيونية والنكبة، والعنصرية والتمييز المنهجي الذي واجهوه في إسرائيل بعد طردهم من وطنهم.
وتدور أحداث المسلسل حول سيدة يهودية تدعى أم هارون، تعاني من مشاكل عديدة بسبب ديانتها اليهودية.
وقوبل المسلسل بجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية عرضه واتهامات بالتمهيد للتطبيع.
ودافع المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن المسلسل وبطلته حياة الفهد قائلا، إنها كانت تواجه اتهامات من قبل منظري المؤامرة الذين يفضلون البرامج التلفزيونية العنصرية التي تروج للأكاذيب المعادية للسامية، ويعتبرون كلمة التطبيع إهانة.