“دجال” مصري عاشر فتاة تحت تأثير السحر بحجة علاجها فانتقم لها أشقاؤها وقتلوه بشكلٍ صادم!

أقدم 3 أشقاء على احتجاز “دجال” وتعذيبه 4 أيام حتى الموت، بسبب إقامته علاقة مع شقيقتهم ومعاشرتها معاشرة الأزواج تحت تأثير السحر والشعوذة في قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة في مصر.

وعقب قتل الاشقاء الثلاثة للدجال تخلصوا من جثته بربطه بالحبال ووضع قطعة خرسانية، على جسده وإلقاء جثته في حفرة مائية كي لا تظهر الجثة وتكشف جريمتهم.

وكشفت أجهزة الأمن لغز الجريمة، بعدما تم الإبلاغ من السكان عن جثة طافية فوق المياه حيث تمّ انتشالها .

وتوصلت التحريات إلى أن القتيل يعمل في السحر والشعوذة، ويقوم بأعمال دجل، وأنه مختفٍ منذ قرابة 5 أيام.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليه كان يتردد على منزل إحدى الفتيات لعلاجها من “الاكتئاب”، وتبين أنه أقام علاقة معها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأن أشقاء الفتاة “3 أشخاص”، نفذوا جريمة القتل انتقاما منه لارتكابه تلك الواقعة.

وألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بتفاصيل الجريمة حيث استدرجوا المجني عليه ووثقوه واحتجزوه لمدة 4 أيام مع ضربه حتى فارق الحياة، ثم حملوا المجني عليه وربطوا جثته بثقل خرساني “طوب”، وألقوه في الحفرة المائية.

وتقرر حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام ، ونسبت إليهم تهمة القتل العمد.



