انتحار
انتحار
حياتنا

حادثة تهزّ الكويت .. أبلغوه بأنه مُصاب بـ”كورونا” فأنهى حياته بطريقةٍ مروّعة!

كتب وطن
0

في حادثةٍ صادمة، انتحر مقيم فليبيني داخل بالكويت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا إثر أخذ المسحات اللازمة.

وقال مصدر أمني إن الفليبيني اختفى فجأة من المستشفى، وإثر البحث عنه عثر عليه في إحدى دورات مياه المستشفى منتحرا بسلك كهربائي.وفق “الراي” الكويتية

والسبت، أعلنت وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 278  حالة جديدة، وتسجيل 43 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2892 حالة.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

ضجة في الكويت .. اكتشفوا اصابته بـ”كورونا” بعد وصوله المستشفى متوفياً…

حياتنا

شاهد| نساء بملابس غير محتشمة وألفاظ بذيئة بمشاجرة كبيرة بالمستشفى الأميري في الكويت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.