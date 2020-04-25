حادثة تهزّ الكويت .. أبلغوه بأنه مُصاب بـ”كورونا” فأنهى حياته بطريقةٍ مروّعة!

في حادثةٍ صادمة، انتحر مقيم فليبيني داخل المستشفى الأميري بالكويت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا إثر أخذ المسحات اللازمة.

وقال مصدر أمني إن الفليبيني اختفى فجأة من المستشفى، وإثر البحث عنه عثر عليه في إحدى دورات مياه المستشفى منتحرا بسلك كهربائي.وفق “الراي” الكويتية

والسبت، أعلنت وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 278 حالة جديدة، وتسجيل 43 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2892 حالة.