بسبب “الملابس الداخلية” في رمضان .. غضب من الفنانة الأردنية ميس حمدان!

تعرّضت الفنانة الأردنية ميس حمدان لهجوم واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في إعلان دعائي أغضب المتابعين.

وكانت ميس حمدان ظهرت في اعلان خاص بإحدى شركات الملابس الداخلية في مصر.

واعتبر البعض أنّ الإعلان يحمل بعض العبارات الخادشة للحياء والذوق العام، وهو ما يتعارض أولًا مع شهر رمضان الفضيل، مؤكدين أن هذا الإعلان لا علاقة له بهذا الشهر.

فيما استغرب آخرون من الاستعانة بفنانات للإعلان عن “بوكسرات” رجالية.

وفي فكرة الإعلان قامت ميس حمدان بمعاكسة ابن الجيران الذي يُفترض ارتداؤه منتجات شركة الملابس المعلنة، وتطورت المعاكسة إلى الجسد، حيث ظهرت كلمات في الإعلان وكان أبرز ما فيها هو إعجابها بملابسه الداخلية وهو الأمر الذي رفضه الجمهور أيضًا.

من جهتها، عبّرت ميس حمدان عن سعادتها بمشاركتها في هذا الإعلان، مبررة الظهور بأغنية “ابن الجيران” بأنها ذات طبيعة مختلفة.

وأوضحت: “الأغنية لايت استعراضية ولا أرى أن كلماتها بها مشكلة هي كلمات عادية وبها مصطلحات دارجة في مجتمعنا ويستخدمها الفتيات والشباب حتى من يعترضون عليها يستخدمونها”.وفق ما قالت لـ”فوشيا”

وشددّت لى أنه لا يوجد تجاوز في الكلمات أو الحركات الاستعراضية التي ظهرت بها.

واقرّت ميس بأن الإعلان به جرأة بالفعل ولكن ليس في تفاصيل الإعلان ولكن في مجمله من ناحية ظهور فتاة جميلة تقوم بالإعلان عن منتج رجالي، نافية أن يكون الإعلان مبتذلا.