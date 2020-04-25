“شاهد” اخر ظهور لزعيم كوريا الشمالية.. انباء عن وفاة “كيم جونغ أون” وتولي شقيقته السلطة وهذه هي التفاصيل

أثارت وكالة “رويترز” للأنباء، جدلاً واسعاً، بكشفها تفاصيل زيارة سرية قام بها فريقاً صينياً لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين، لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لتزيد بذلك التكهنات حول صحته، وسط تقارير متضاربة عن تدهورها وإجرائه لعملية جراحية في القلب.

وذكرت رويترز أن مصادرها الثلاثة الذين تحدثوا لها -رفضوا الكشف عن أسمائهم- ، مُطلعون على الأمر، وأشارت إلى أن الفريق الكوري الشمالي يضم أطباء ومسؤولين صينيين، لكنها أشارت إلى أنه لم يتسنّ لها أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بصحة كيم.

اثنان من الأشخاص الثلاثة قالا إن “وفداً برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس 23 أبريل/نيسان 2020″، وهذه الإدارة هي الهيئة الصينية الرئيسية التي تتعامل مع كوريا الشمالية المجاورة.

وتداول ناشطون، فيديو أظهر أخر ظهور للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون في ١٢ ابريل خلال الاطلاع على مجموعة قتالية، حسب ما بث التلفزيون الكوري.

وتحدثت تقارير صحفية غربية عن وفاته في ٢٢ ابريل وقرب تولي شقيقته منصب الوصية على الحكم.

اخر ظهور للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون في ١٢ ابريل خلال الاطلاع على مجموعة قتالية. تقارير صحفية غربية تتحدث عن وفاته في ٢٢ ابريل وقرب تولي شقيقته منصب الوصية على الحكم. pic.twitter.com/kkJeibUXmB — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) April 25, 2020

وكان موقع “ديلي إن.كيه” الإلكتروني، ومقره في سول عاصمة كوريا الجنوبية، قد ذكر الأسبوع الماضي أن كيم جونغ يتعافى، بعدما أجريت له عملية في القلب في 12 أبريل/نيسان 2020، ونشر الموقع النبأ نقلاً عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

ما زاد التكهنات بشأن صحة كيم جونغ أنه لم يشارك في طقوس زيارة مقبرة مؤسس دولة كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، بمناسبة عيد ميلاده الموافق 15 أبريل/نيسان، وذلك للمرة الأولى بعد تنصيب كيم جونغ في الحكم.

لكنّ مسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤولاً صينياً في إدارة الاتصال شككوا في تقارير تالية أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة، وذكر المسؤولون الكوريون الجنوبيون أنهم لم يرصدوا أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقلل، في تصريحات يوم الخميس الفائت، من شأن التقارير التي قالت إن حالة كيم خطيرة، وأضاف للصحفيين: “أعتقد أن التقرير غير صحيح”، لكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

من جانبه، قال مصدر كوري جنوبي لرويترز الجمعة 24 أبريل/نيسان 2002، إن معلومات “المخابرات تشير إلى أن كيم حي، ومن المرجح أن يظهر قريباً”، وأضاف المصدر أنه ليس لديه أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

كذلك قال مسؤول على اطلاع على معلومات المخابرات الأمريكية، إنه “من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية”، ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علناً في نهاية الأمر.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد قال لمحطة Fox News عندما سئل عن صحة كيم: “ليس لديّ أي شيء يمكنني أن أقوله لكم الليلة، ولكن على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا نتابع الموقف بحرص شديد”.