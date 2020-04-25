“إبليس بالزاوية يتابع بصمت” .. مشاجرة عنيفة بمشاركة نساء في السعودية بأوّل يوم برمضان!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر مشاجرة وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات في مدينة جدة السعودية بأول أيام شهر رمضان .
ويظهر في الفيديو، تعرّض حارس أمن المحل التجاريّ لهجوم عنيف من بعض المتسوّقين .
وأثارت المُشاجرة الجماعية استهجان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ.وطالب بعضهم بمحاسبة المعتدين على الحارس.
وأعلنت السعودية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 127، إثر تسجيل 6 حالات، وفق بيان رسمي.
وأوضحت أنه نتيجة للفحوصات تم تسجيل 1172 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و102.