“إبليس بالزاوية يتابع بصمت” .. مشاجرة عنيفة بمشاركة نساء في السعودية بأوّل يوم برمضان!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر مشاجرة وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات في مدينة جدة السعودية بأول أيام شهر رمضان .

ويظهر في الفيديو، تعرّض حارس أمن المحل التجاريّ لهجوم عنيف من بعض المتسوّقين .

فيديو

في أول أيام #رمضان.. شاهد مشاجرة وتبادل لكمات أمام محل في جدة pic.twitter.com/xwb7X0heMC — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 24, 2020

وأثارت المُشاجرة الجماعية استهجان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ.وطالب بعضهم بمحاسبة المعتدين على الحارس.

الحلقه الاولى

مع اخلاق السعودي في رمضان pic.twitter.com/AfsdJRpEMG — بوغانم (@hassanalishaq37) April 24, 2020

هذا ضرب حارس امن لازم يتحاسب 😃 شكله قاعد يرتب السير وهذا جا يبي يدخل اول الناس وين ما تجي اصابات كرونا وتزاحم هذا عند المحلات — hamad🆕حمد (@hamad22577368) April 24, 2020

هذا لازم اللي قام بالضرب والاعتداء بعنف ع حارس الامن للمحل بالعقاب السريع لغة استخدام الضرب والهمجية لامكان لها مهما كان السبب هناك جهات مختصة تقوم بالمحاسبة اذا لك حق اما تاخذ حقك بيدك فهذا نظام الغابة — ساطي (@bntly64) April 24, 2020

والحرمه وش وضعها ! مشاركه وجدانيه !😅 الله يصلح الحال بس .. الصيام المفروض يهذب الناس مو كذا😒 — moli.. (@moli_dm) April 24, 2020

المرأه فازعه مع زوجها🙃 — عبدالعزيزبن راشد(7Pr)متفكرمتأمل💬 (@abdaziz1399) April 24, 2020

الرجل الحقيقي ما يدخل بمناوشات و مضاربات و معه أمه أو أخته أو زوجته، أيًا كانت المشكلة تدخلها و تدافعها معهم غلط و هو لو فيه خير ما رضى إنها تكون وسطهم بهالشكل.. لكن أحسن الله عزا البعض برجولتهم — عبدالله الحارثي (@Abdulla_7arthi) April 25, 2020

وأعلنت السعودية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 127، إثر تسجيل 6 حالات، وفق بيان رسمي.

وأوضحت أنه نتيجة للفحوصات تم تسجيل 1172 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و102.