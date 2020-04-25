مشاجرة واعتداء عى لحارس أمن في جدة
مشاجرة واعتداء عى لحارس أمن في جدة
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“إبليس بالزاوية يتابع بصمت” .. مشاجرة عنيفة بمشاركة نساء في السعودية بأوّل يوم برمضان!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر مشاجرة وتبادل لكمات بين عدد من الأشخاص بينهم نساء أمام أحد المحلات في مدينة جدة السعودية بأول أيام .

ويظهر في الفيديو، تعرّض حارس أمن المحل التجاريّ لهجوم عنيف من بعض المتسوّقين .

وأثارت المُشاجرة الجماعية استهجان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ.وطالب بعضهم بمحاسبة المعتدين على الحارس.

وأعلنت السعودية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس إلى 127، إثر تسجيل 6 حالات، وفق بيان رسمي.

وأوضحت أنه نتيجة للفحوصات تم تسجيل 1172 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و102.

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