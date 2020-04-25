جرى عزله في أحد القصور بعيداً عن والده الملك.. أنباء عن إصابة محمد بن سلمان بـ”فيروس كورونا”

تضاربت الأنباء الواردة من العاصمة السعودية الرياض، حول إصابة ولي العهد محمد بن سلمان، بفيروس كورونا المستجد المتعارف عليه علمياً بـ”كوفيد 19″.

وأثار العميد المتقاعد من المخابرات القطرية، شاهين السليطي، جدلاً واسعاً في تغريدة نشرها دون ابداء تفاصيل كافية حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً :”أنباء شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا”.

اخبار شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 25, 2020

وعلى إثر ذلك، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة السليطي، والتي جاءت بعد يوم من اغتيال المفكر السعودي عبد الله الحامد بسجون محمد بن سلمان.

اسأل الله أن ينتقم منه عاجلاً غير آجل — $$t.t ( أبوحاتم) t.t.$$ (@kNib2EZZia549Fc) April 25, 2020

باذن الله يصيده الي صاده حاكم كوريا فجاه وبالمره ياخذ أبوه معاه — Qtria (@Qtria5) April 25, 2020

إن شالله يكون الخبر صحيح نتمنى ذالك — Lolwa M. Al Maadeed (@lulu_qatar_) April 25, 2020

عقبال السيسي وباقي الطقم

اللهم آمين — أشواق (@nohasubbah) April 25, 2020

المصيبه فيه نوعيات من الدشيييير بسبع أرواح ..



والله وبالله أنه مايروح ولا يموت إلاّ الطّيب ،، ولا الردي اللي يبط الحبد هذا رب العالمين يخليه أختبار وأمتحان وأبتلاء لأختبار صبر البشر به — مايصح إلا الصحيح (@qatar_man11) April 25, 2020

لو يجيه 100 كرونا هاذا قطو ابو سبع ارواح — qatar (@qatar33kk) April 25, 2020

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، مفاجأة من العيار الثقيل عن إصابة 150 أميراً سعودياً من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أمير الرياض فيصل بن بندر.

وأوضحت الصحيفة، أنه “بعد أكثر من ستة أسابيع من الإبلاغ عن أول حالة بالمملكة، وصل فيروس كورونا إلى قلب العائلة الحاكمة في السعودية، مؤكدة أن من بين المصابين، أمير منطقة الرياض، وعضو هيئة البيعة، “فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود”، وهو في العناية المركزة وقفا لمقربين من العائلة.

وبحسب ما نقلت “نيويورك تايمز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإنه تم تخصيص مستشفى الملك فيصل التخصصي، لاستقبال أفراد العائلة الحاكمة، وأنه تم تجهيز ما يصل إلى 500 سرير لتدفق متوقع من العائلة المالكة.

ودخل المستشفى في حالة تأهب بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، التي قالت في الوقت ذاته، إن غالبية الإصابات ليست بالصفوف الأولى للعائلة المالكة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أيضا إلى أن المذكرة قالت إن هنالك توجيهات بالتجهز لاستقبال “شخصيات كبيرة”.

وكشفت أن الملك “سلمان بن عبد العزيز” معزول في أحد القصور بالقرب من مدينة جدة الساحلية، فيما ولي عهده “محمد بن سلمان”، وعدد من الوزراء، في قصر آخر.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين.

ومن بين مجمل المصابين بكورونا في السعودية، هناك 93 “حالة حرجة” تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في المقابل، ارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية بـ124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في المملكة، بينهم سعوديان و4 غير سعوديين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 127.

وأوضح العبدالعالي أن وزارة الصحة السعودية تترقب مزيداً من حالات التعافي من فيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الوفيات المتدنية تعود للرعاية الطبية المتوفرة في السعودية لكافة المصابين بفيروس كورونا بالمجان وعلى أعلى المستويات.

وشدد العبدالعالي على أهمية الاستمرار باتباع توصيات التباعد الاجتماعي. كما أوصى باستخدام تطبيق “موعد” للحصول على التقييم الذاتي اليومي.