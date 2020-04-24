نكشف حقيقة وفاة الفنان السوري أيمن زيدان وتعليق من ابنيه

نفى الفنان السوري أيمن زيدان الإشاعة التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن وفاته .

ووصف الفنان السوري هذه الشائعات بالسحيفة، ومروجيها بالصغار.

وقال في منشورٍ على حسابه في “فيسبوك”:” لا أدري ماذا يستفيد الصغار مروجو الإشاعات السخيفة …. أقل ما يقال إنه شيء معيب وفأل سيئ …أنا بخير”.

لاأدري ماذا يستفيد الصغار مروجو الاشاعات السخيفة ….اقل مايقال انه شيء معيب وفأل سيء …انا بخير Gepostet von Ayman Zedan am Donnerstag, 23. April 2020

وعبّر ابنا الفنان السوري (حازم ونورا) عن غضبهما من تداول شائعات وفاة والدهما.

ووصف حازم زيدان ناشري تلك الشائعات بـ”الأنذال والحمقى” وطالب بمحاسبتهم .

أما ابنته نورا فقالت إنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات كهذه وتمنّت لوالدها العمر الطويل.