في أوّل أيام رمضان .. “بن سلمان” يغتال الإصلاحي الشهير عبدالله الحامد في سجون السعودية

أعلن حساب “معتقلي الرأي” -المختص بمتابعة أحوال المعتقلين السياسيين في السعودية- وفاة الأكاديمي والإصلاحي الشهير الدكتور عبدالله الحامد في أحد سجون السعودية وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.

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إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى صباح اليوم الجمعة الدكتور أبوبلال عبدالله الحامد في السجن وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته.#وفاة_عبدالله_الحامد pic.twitter.com/XdOUpJ9Eeb — معتقلي الرأي (@m3takl) April 24, 2020

واعتبر “معتقلي الرأي” أن وفاة د.عبدالله الحامد في السجن “ليس أمراً عادياً، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى”.

وأكد أن “السكوت على هذه الجريمة قد يتسبب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”.

إن وفاة د. #عبدالله_الحامد في السجن ليس أمراً عادياً، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله للمستشفى.

السكوت على هذه الجريمة قد يتسبب بوفاة آخرين من المعتقلين الأحرار.

رحم الله الحامد pic.twitter.com/6CY33EigfJ — معتقلي الرأي (@m3takl) April 24, 2020

وحمل “معتقلي الرأي” السلطات السعودية المسؤولية التامة عن وفاة الدكتور عبدالله الحامد، وذلك بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة.

وقال: “لا ينبغي أن تنجو السلطات بفعلتها هذه وإلا شهدنا وفاة آخرين من معتقلي الرأي قريباً”.

السلطات تتحمل المسؤولية التامة عن وفاة الدكتور #عبدالله_الحامد، وذلك بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة.

لا ينبغي أن تنجو السلطات بفعلتها هذه وإلا شهدنا وفاة آخرين من معتقلي الرأي قريباً. pic.twitter.com/h7TbH0w2jH — معتقلي الرأي (@m3takl) April 24, 2020

وسيُصلى على الدكتور عبدالله الحامد في مسقط رأسه، بلدة القصيعة في بريدة في منطقة القصيم حيث سيُدفن هناك.

وتعرّض الحامد إلى جلطة في التاسع من نيسان/ أبريل، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشميسي بالعاصمة الرياض.

ونعى مغرّدون عبر “تويتر” الدكتور عبدالله الحامد، ووصفوا وفاته في السجن بالفاجعة الكبرى.

وكتب الدكتور عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “فاجعة وفاة رمز الإصلاح د. #عبدالله_الحامد بعد إهمال طبي متعمّد داخل السجن وتأخير لعملية القلب وتركه لساعات في زنزاته بعد أن أغمي عليه بسبب الجلطة الدماغية التي أصابته”.

وأضاف العودة: “رحل عنّا تاريخ بأكمله من النضال المجيد.. رحم الله هذا القلب النبيل.. وأسأل الله أن يجعل دمه لعنة على ظالميه”.

فاجعة وفاة رمز الإصلاح د. #عبدالله_الحامد بعد إهمال طبي متعمّد داخل السجن وتأخير لعملية القلب وتركه لساعات في زنزاته بعد أن أغمي عليه بسبب الجلطة الدماغية التي أصابته.

ورحل عنّا تاريخ بأكمله من النضال المجيد..

رحم الله هذا القلب النبيل.. وأسأل الله أن يجعل دمه لعنة على ظالميه pic.twitter.com/0T2828F9hx — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 24, 2020

واضاف العودة، في تغريدة أخرى: “#عبدالله_الحامد لو مات في أمة أخرى.. لأصبح يومه يوماً أسوداً تنكّس فيه الأعلام، ويقيم فيه الشعب العزاء، ويتحول به مسار الشعب.. لأنه ببساطة قضى نحبه مضحّياً لأجلنا ولأجل حقوقنا ولأجل مستقبلنا”.

وتابع: “ناضل إلى آخر رمق، أسأل الله أن يقدّس روحه في الصالحين وأن يتقبله في عليين”.

#عبدالله_الحامد لو مات في أمة أخرى.. لأصبح يومه يوماً أسوداً تنكّس فيه الأعلام، ويقيم فيه الشعب العزاء، ويتحول به مسار الشعب.. لأنه ببساطة قضى نحبه مضحّياً لأجلنا ولأجل حقوقنا ولأجل مستقبلنا..

وناضل إلى آخر رمق..

أسأل الله أن يقدّس روحه في الصالحين وأن يتقبله في عليين — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 24, 2020

من جانبه، كتب المغرد الشهير سلطان العامر، نعياً للشيخ الحامد رصدته “وطن”، قال فيه: “إنا لله وإنا إليه لراجعون، توفي اليوم، يوم الجمعة أول أيام رمضان، في السجن، أحد أهم الشخصيات الديمقراطية في العالم العربي ورائد حركة الملكية الدستورية في السعودية، ومؤسس حركة الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، أستاذ اللغة العربية الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد”.

إنا لله وإنا إليه لراجعون.

توفي اليوم، يوم الجمعة أول أيام رمضان، في السجن، أحد أهم الشخصيات الديمقراطية في العالم العربي ورائد حركة الملكية الدستورية في السعودية، ومؤسس حركة الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، أستاذ اللغة العربية الدكتور أبو بلال عبدالله الحامد.@Abubelal_1951 pic.twitter.com/65yg5MARRb — سلطان العامر (@sultaan_1) April 24, 2020

وقال الباحث في الشأن العربي والخليجي، مهنا الحبيل: “لم تغادر كلمتك وجداني أعرف صعوبة هذا الطريق وأني أخوض رحلة استشهاد مدني، اليوم أيها الفارس العظيم تغادرنا شهيداً مظلوماً ترتفع روحك عند الله”.

وأضاف الحبيل: “في سبيل الحرية والحقوق لشعبك في شهر القرآن تخفق مظلمتك في الملأ الأعلى فكر إسلامي منير لم يرتشي ولم تنكسر أبا بلال”.

لم تغادر كلمتك وجداني:أعرف صعوبة هذا الطريق وأني أخوض رحلة إستشهاد مدني.



اليوم أيها الفارس العظيم تغادرنا شهيداً مظلوماً ترتفع روحك عند الله

في سبيل الحرية والحقوق لشعبك

في شهر القرآن

تخفق مظلمتك في الملأ الأعلى

فكر إسلامي منير لم يرتشي ولم تنكسر أبابلال#عبدالله_الحامد_شهيداً pic.twitter.com/JSN7iyBFeU — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) April 24, 2020

وكتب المغرد عبد الله الجويري: “إنا لله وإنا إليه لراجعون، رفض الظلم ونادى للإصلاح من الداخل، تحمل الظلم وكافة أنواع التعذيب حتى سلم روحه إلى بارئها”.

إنا لله وإنا إليه لراجعون، رفض الظلم ونادى للإصلاح من الداخل، تحمل الظلم وكافة أنواع التعذيب حتى سلم روحه إلى بارئها…



النهر يحفر مجراه#عبدالله_الحامد pic.twitter.com/7hXhRyqJcT — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 24, 2020

وكتب الحقوقي والسياسي المصري، أسامة رشدي، عبر تويتر: ” توجه بخالص التعازي لعائلة المفكر الاصلاحي الدكتور #عبدالله_الحامد ولإخوانه وتلاميذه ومحبيه، فقد لقي ربه صابرا محتسبا في سجون #ابن_سلمان بسبب الإهمال الطبي وعدم مراعاة سنه وظروفه المرضية وهو واحد من الرموز ومعتقلي الرأي الذين زج بهم #MBS في اطارحربه على المفكرين والعلماء”.

اتوجه بخالص التعازي لعائلة المفكر الاصلاحي الدكتور #عبدالله_الحامد ولإخوانه وتلاميذه ومحبيه

فقد لقي ربه صابرا محتسبا في سجون #ابن_سلمان بسبب الإهمال الطبي وعدم مراعاة سنه وظروفه المرضية وهو واحد من الرموز ومعتقلي الرأي الذين زج بهم #MBS في اطارحربه على المفكرين والعلماء

رحمه الله pic.twitter.com/C3oDTe008u — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) April 24, 2020

أما المعارض السعودي، غانم الدوسري، قال: “اليوم #١_رمضان انتقل الى رحمة الله الدكتور عبدالله الحامد “مؤسس جمعية حسم” في السجون السعودية بعد أن تم إهمال حالته الصحية”.

وأضاف الدوسري: “رحمك الله يا أبا بلال واحسن الله عزاء الوطن والأمة في فقدانك و إنا لله وإنا إليه راجعون”.

اليوم #١_رمضان انتقل الى رحمة الله الدكتور عبدالله الحامد "مؤسس جمعية حسم" في السجون السعودية بعد أن تم إهمال حالته الصحية.

رحمك الله يا أبا بلال واحسن الله عزاء الوطن والأمة في فقدانك و إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/wxEJlXcDht — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 24, 2020

في حين قالت علياء الهذلول، شقيقة المعتقلة لجين: “أشعر بحزن كبير لوفاة #عبدالله_الحامد رحمه الله رحمة واسعة وربط ع قلوب أهله ومحبيه، لم يقتل، لم يدعو للعنف، لم يرتكب أي جريمة، آمن أن بلدنا الغالي يستحق الأفضل”.

وأضافت الهذلول: “وفاته حزن، لكن سنة الحياة أن تستمر ويكبر معها الأمل والطموحات، ما زرعه في قلوب الشعب من وعي قد يمرض لكن لن يموت”.

أشعر بحزن كبير لوفاة #عبدالله_الحامد رحمه الله رحمة واسعة وربط ع قلوب أهله ومحبيه.



لم يقتل، لم يدعو للعنف، لم يرتكب أي جريمة.



ًآمن أن بلدنا الغالي يستحق الأفضل.



وفاته حزن، لكن سنة الحياة أن تستمر ويكبر معها الأمل والطموحات، ما زرعه في قلوب الشعب من وعي قد يمرض لكن لن يموت. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) April 24, 2020

وعلق عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الشيخ الحامد في سجون محمد بن سلمان، وسط الإهمال الطبي المتعمد الذي يعاني منه السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

شيخ الإصلاحيين #عبدالله_الحامد الى جوار ربه .. رُفعت الجلسة إلى قاضي السماء وعند الله تجتمع الخصوم. pic.twitter.com/aDY8kSlWDa — قبل وبعد (@be4after) April 24, 2020

وفاة أخينا المناضل الكبير والإصلاحي الشهير د. #عبدالله_الحامد

المعتقل منذ 2013، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم ويدفن في بريدة.

وكان قد تعرّض لجلطة في السجن إهمالا قبل١٢ يوما.

رحم ﷲ أبا بلال وأسكنه الفردوس..وأحسن عزاء شعبنا فيه

ويوما قريبا ان شاء الله ستسمى باسمه جامعة أو معلم شهير. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 24, 2020

رحمك الله رحمة واسعة يا شيخ #عبدالله_الحامد ورزقك درجة وقفة الشهداء في وجه سلطان جائر.

إن ثبات أمثاله في سجون طغاة جزيرة العرب إلى الرمق الأخير يثبت:

🔴أنه لم يعد في أنظمة الملك الجبري أي هامش للمناورة

🔴أن الشعوب قد وصلت معهم إلى دواء الكي! الثورة والمواجهة الشاملة#رمضان_مبارك pic.twitter.com/qlJgR53XGv — حسن أحمد الدقي (@hassan_aldiqqi) April 24, 2020

واعتقل الحامد في العام 2013، وحكم عليه بالسجن 11 سنة، لمشاركته في تأسيس جمعية “حسم”، التي كانت تدعو إلى الملكية الدستورية، ولإشراك الشعب في العملية السياسية.

الحامد الذي توفي عن عمر يناهز سبعين عاما، تعرض للاعتقال ست مرات، بداية من العام 1993.

ولدى الحامد مؤلفات شعرية، وأخرى عن حقوق الإنسان، ومن أبرز عباراته التي اشتهرت “لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام”، وهي التي تسببت باعتقاله قبل سنوات، بحسب ناشطين.

الجدير بالذكر أن عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد، وهو رئيس جمعية “حسم”، يقبع في السجون أيضا، إضافة إلى شقيقهما الثالث عبد الرحمن.

وتُتهم السلطات السعودية بإساءة معاملة المعتقلين، وحرمانهم من تلقي العلاج، والتأخر في نقلهم للمشفى.