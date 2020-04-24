فيديو لـِ”معركة” بالرشاشات بين عشيرتين في الأردن بسبب “كورونا” .. إليكم الحقيقة

نشر مستخدمون بموقع “تويتر” فيديو زعموا أنّه لـ”معركة” بالاسلحة الرشاشة في مدينة اربد بين عشيرتين بسبب اتهامات بنقل عدوى فيروس كورونا من عشيره لأخرى .

غير أنّ الأمن الأردني أوضح حقيقة المقطع المتداول خلال الساعات الماضية بين مستخديم “السوشال ميديا”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في الأردن، إن الفيديو قديم لمشاجرة وقعت في منطقة الطيبة / اربد منذ أشهر بين عدد من الأشخاص واستخدمت بها الأسلحة النارية.

واضاف انه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمشاجرة في حينه.

وذكر أنّ البعض نشر المقطع الان لبث الخوف والذعر بين المواطنين ومحاولة زعزعة الأمن، متوعداً بملاحقة كل من يقوم باستخدام الفيديو لغايات اخرى خارج سياقه .

والجمعة، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إنه تم تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى 441 .

وانتهى مع منتصف ليلة الجمعة/السبت حظر التجول الشامل في الاردن، والذي دام لمدة 24 ساعة.