عُمانيون يلقّنون الهارب “الحنشي” درساً بعد تعليقه على إشاعة عفو السلطان هيثم عنه

علق العماني الهارب نبهان الحنشي، المقيم في لندن، على الأنباء “غير المؤكدة” التي يجري تداولها بشأن إصدار عفو خاص من السلطان هيثم بن طارق لعدد من العُمانيين “المعارضين” والمتواجدين خارج السلطنة.

وقال الحنشي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تعليقاً على ما انتشر من إشاعة حول موضوع العفو، لم أخطئ حتى يتم العفو عني، ولا أرحب بأي تواصل معي مالم تقوم الحكومة بنشر اعتذار رسمي لكل معتقلي الرأي (الإعابة والتجمهر) ٢٠١٢.”

وأضاف الحنشي: ” نحن من يجب أن يعفو ويصفح عن خطأ قابوس بحقنا وقذارة الأمن الداخلي في التعامل معنا”.

تعليقا على ما انتشر من إشاعة حول موضوع العفو:

– لم أخطئ حتى يتم العفو عني.

– لا أرحب بأي تواصل معي مالم تقوم الحكومة بنشر اعتذار رسمي لكل معتقلي الرأي (الإعابة والتجمهر) ٢٠١٢.

– نحن من يجب أن يعفو ويصفح عن خطأ قابوس بحقنا وقذارة الأمن الداخلي في التعامل معنا.#عمان — Nabhan Alhanshi نبهان الحنشي (@Nabhan80) April 24, 2020

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحنشي، معتبرين تطاوله المستمر على سلطنة عمان أمر معيب، مطالبينه بضرورة الاعتذار عما بدر منه من إساءات.

لو في الجمعيات الحقوقية التي تتغنون بها ليل نهار خير كانت نظرت لما يحدث من بطش وقتل وتهجير في فلسطين.



ولو فيك انت خير لعمان ما كان سخرت قلمك ولسانك ضد وطنك عموما الوطن والمواطن وجهاز الأمن لا يهمهم عودتك لأنك غير مؤثر اصلا و لن تصنع مجد فقط الناس متعاطفين معك لأجل أسرتك يا فهيم. — علي محمد جعبوب (@gaboob_ali) April 24, 2020

لا ينقع لك عرق بس استريح ،امبونا م نباك ترد لان تراب ارضنا م يتشرف بامثالك، امغيب — ‏﮼نبضي،قابوسي |🇴🇲 ‏ (@sunshine0o7) April 24, 2020

عليك من الله ماتستحي

طهر لسانك بالماء والصابون مائه مره

قبل عن تذكر مولاك السلطان قابوس

اصلا عمان مايشرفها تتنجس تربتها الطاهر بقدومك. — 🌼‏‏أم ريما🌼 (@umraima) April 24, 2020

شر البليه مايضحك….

من أنت حتى يعتذر لك؟

نباتات سامة ترفضها التربة العمانية التي لاتنبت إلا طيبا.. — وميض البرق (@saleh64571) April 24, 2020

ههههه…. ليتك سكت…عمان لاتريد من أمثالكم — دويم بن سالم الشعيلي (@dsdsoman) April 24, 2020

https://twitter.com/As__w3/status/1253679105003982848

يا أستاذ نبهان كنت زميل معنا في العمل…



ما غرك بوطنك الكريم ..



الحمد لله الذي مكن لنا وطنا حرما آمنا تجبى إليه وتخرج منه الخيرات من كل مكان ..

اللهم احفظ عمان واهلها وولاة امرها ..

الصبر ( إن كان هناك ما ينغص وهذا شبه معدوم) في الوطن ولا جنة الغربة .. — عبدالله المعمري (@0bU7swP2aII9CNa) April 24, 2020

لو غير السلطان الراحل طيب الله ثراه

لكنت انت ومن يتبع أفكارك السامة في غياهب الجب..

السلطان الراحل حليم كريم ومن شيمه العفو عند المقدرة.

طالب بحقوقك ولكن بدون الطعن في والدنا الراحل.



حفظ الله السلطان هيثم ووفقه وهو خير خلف لخير سلف



ولا عزاء لمعارضي الغفلة. — بدر الرقادي (@fanja77fanja77) April 24, 2020

مصدق نفسك انه الشعب العماني راح يسمح عنك. ما حد يقبل وجودك في أرض عمان الطاهرة. انت وامثالك نباتات سامه لا تقبلها ارض عمان الطيبه. تحلم انه يعفى عنك. وتحلم وتحلم — فتى الجزيرة (@fatagazera1) April 24, 2020

وفي وقت سابق تداول ناشطون ومغردون عُمانيون بموقع “تويتر” أنباء عن ما قالوا إنه عفو خاص من السلطان هيثم بن طارق لعدد من العُمانيين “المعارضين” والمتواجدين خارج السلطنة .

ولم يصدر أي إعلانٍ رسميّ من الجهات المختصة في السلطنة عن ما نُشر حول العفو -حتى الآن-.

وفي وقت سابق أثار الحنشي، موجة جدل واسعة في سلطنة عمان، وفجر غضب العمانيين بعد تطاوله على السلطان الراحل قابوس بن سعيد زاعما أنه أسس لفساد كبير في عهده يهدد اقتصاد عمان بالانهيار، ما استدعى تصدي العمانيين له على تويتر وفضحه هو والجهات التي تحركه بالخارج.

“الحنشي” الذي يعرف نفسه على أنه ناشط وكاتب عماني وهرب إلى لندن وتلقفته أذرع الإمارات، قال: ”هل تعلم أن تداعيات الفساد الذي أسسه وحماه قابوس؛ اليوم يهدد خطر الأمان الاقتصادي لعمان بأكمله!”.

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن ولاءها لجهات خارجيةـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.