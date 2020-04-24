“شاهد” عُماني يردّ على المشككين ويكشف سببين لاختلاف السلطنة بصيام رمضان

نشر مواطن عماني مقطع فيديو، أوضح فيه سبب الاختلاف لسلطنة عمان في تحديد موعد صيام شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، وذلك في رده على الانتقادات الموجهة للسلطنة بهذا الشأن.
وهاجمت كتائب الذباب الإلكتروني التي توجه من السعودية والإمارات سلطنة عمان، عبر حملة كبيرة شنّتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطنة، لأنها أعلنت موعد الصيام بخلاف دول الخليج،.
وقال المواطن العماني، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “نسمع دائماً انتقادات لماذا تخالف عُمان الدول الأخرى، والموضوع ليس له علاقة بالخلاف وإنما لسببين رئيسيين”.
وأضاف المواطن: “السبب الأول أن الشمس تشرق في عمان قبل الدول المحيطة، وتغرب قبلها أيضاً، ونحن نتحرى الهلال قبل الدول الثانية والنتيجة تقرر قبل كل الدول الثانية”.
وتابع: “السبب الثاني نحن نعتمد على قول الرسول صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته واحنا دولة مستقلة متى شفنا الهلال صمنا ومتى شفناه افطرنا”.
وتباينت ردود الأفعال لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لكلام المواطن العماني وما بين معارض ومعتبر أن ذلك تبرير غير منطقي لهذا الاختلاف.
يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أن يوم السبت غرة أيام شهر رمضان.
وبحسب صحيفة عمان، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ غرة شهر رمضان.
واتخذت سلطنة عمان، الإثنين الماضي، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.
اضافة الى ذلك، قررت السلطنة منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.
كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.