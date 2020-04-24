“شاهد” عُماني يردّ على المشككين ويكشف سببين لاختلاف السلطنة بصيام رمضان

نشر مواطن عماني مقطع فيديو، أوضح فيه سبب الاختلاف لسلطنة عمان في تحديد موعد صيام شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، وذلك في رده على الانتقادات الموجهة للسلطنة بهذا الشأن.

وهاجمت كتائب الذباب الإلكتروني التي توجه من السعودية والإمارات سلطنة عمان، عبر حملة كبيرة شنّتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطنة، لأنها أعلنت موعد الصيام بخلاف دول الخليج،.

وقال المواطن العماني، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “نسمع دائماً انتقادات لماذا تخالف عُمان الدول الأخرى، والموضوع ليس له علاقة بالخلاف وإنما لسببين رئيسيين”.

وأضاف المواطن: “السبب الأول أن الشمس تشرق في عمان قبل الدول المحيطة، وتغرب قبلها أيضاً، ونحن نتحرى الهلال قبل الدول الثانية والنتيجة تقرر قبل كل الدول الثانية”.

وتابع: “السبب الثاني نحن نعتمد على قول الرسول صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته واحنا دولة مستقلة متى شفنا الهلال صمنا ومتى شفناه افطرنا”.

فيديو

مواطن عماني يوضح سبب اختلاف رؤية الهلال أحيانا في عُمان #رمضان_مبارك pic.twitter.com/862WTk4OvZ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 23, 2020

وتباينت ردود الأفعال لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لكلام المواطن العماني وما بين معارض ومعتبر أن ذلك تبرير غير منطقي لهذا الاختلاف.

ما يحتاج تشرح ما احد له دخل

عمان ادرى

بلد السلام و الرخاء — MariXander (@XanderMari) April 23, 2020

سبحان الله يعني عمان هي الدولة الوحيدة اللي تطبق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وباقي الدول الاسلامية وش تطبق يعني تبرير غير منطقي وغير عقلاني كان المفروض يبرر بحرية الاعتقاد والمخالفة عندهم وكنا سوف نحترم تبريره اما تبريره هذا غير محترم لانه غير منطقي — شامخ لأني سعودي (@mhmalharbi2020) April 23, 2020

غير مقنع تكرار ذلك سنوياً .. ولكن وش دخلنا ؟؟؟!يصومون قبلنا معنا بعدنا هذا شي راجع لهم لا هم يحاسبونا ولا حنا نحاسبهم الله يحاسب المسؤول عن ذلك إذا تعمد مخالفة شرع الله من أجل الدولة الفلانيه أو أن يتبع إعلان الدولة الفلانية لأن هذا ركن من أركان الإسلام ويجب التحري و الدقه فيه — سلطان العتيبي ♏️ (@SULTANALOTB1) April 23, 2020

سنويا هذه الشوشره مع كل رمضان وعيد مالها داعي يا اهل السعوديه ما يصير نصوم معاكم واحنا الشمس تطلع قبل منكم بساعه الان نحن الساعه 11:10 دقايق وانتو ساعه 10:10 دقايق فيه فرق بشروق والغرب وطلوع القمر وغروبه — الرحال (@gtttr2007) April 23, 2020

انا سعودي واشوف ان عمان وغيرها ماهم مجبورين يتبعونا بصوم وبعيد هم مسلمين ويتحرون رؤية الشهر مثلنا و يخافون الله ومسلمين مثلنا … معقولة الكلام الي اقراه — يحيى الحريصي (@halwan1111) April 23, 2020

الله يحفظ الشعب العماني الشعب الراقي المحترم — م.أحمد عبيد الظفيري (@AhmedALDHFIRI) April 23, 2020

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أن يوم السبت غرة أيام شهر رمضان.

وبحسب صحيفة عمان، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ غرة شهر رمضان.

واتخذت سلطنة عمان، الإثنين الماضي، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

اضافة الى ذلك، قررت السلطنة منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.