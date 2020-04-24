“شاهد” الفنان الكويتي حسن البلام يفتح النار على مواطنه طارق العلي بسبب هذا الفيديو

هاجم الفنان الكويتي حسن البلام مواطنه طارق العلي بعدما صرّح الأخير أن “البلام” أحد تلاميذ مدرسته وخريجي شركته “فروغي”، وأنه من المعيب والخاطئ وضعهما معا في منافسة، وأنهما ينافسان جيلهما فقط.

وقال حسن البلام في مقطع فيديو: “يرحم والديك وخّر عن طريقنا ولا تذكر اسمي، ولا كأنك تعرفني، لأنك آذيتني”.

واضاف أنه ليس من خريجي شركة طارق العلي “فروغي”، وأنَّ اسمه موجودٌ قبل أن ينشئ طارق شركته؛ إذ إن هناك تاريخا طويلا له كان يجمعه بداوود حسن، في حين لم يجمعه بشركة العلي سوى خمس مسرحيات.

وتابع البلام بالقول: “أنا ماني تلميذ أحد، وإذا أنا الحمدلله بفضل الله وبفضل الجمهور الكريم حققت نجاح فهذا بمجهودي وفني، إذا داوود حسين اللي هو داوود حسين، لين صرت نجم يقول مو أنا اللي طلعته، اللي طلعته موهبته، فكلامك فاضي يا طارق، بس يُبا”.

وأشار البلام أيضا إلى أنه لم يقم بأي مسلسل تلفزيوني من إنتاج شركة “فروغي”، وأنه قام بخمس مسرحياتٍ فقط من أصل ثلاثين مسرحية، وهو ما يعني أنه لم يكن خريجا لتلك المدرسة التي تحدث عنها طارق العلي، مشددا على أنه ليس من تلاميذه، بل هو تلميذ كل شخصٍ عمل معه.

وختم حديثه قائلا: “الناس يا طارق العلي، لاهية بالكورونا وقاعدة تموت، والدنيا حجر وإحنا برا الكويت ومو قادرين نرد، فإنت وينك ومقارانات المسرح والفن اشتبي؟” مُتابعا: “الهى بمشاكلك الهى بحالك، وخلينا بحالنا”.

حسن البلام يهاجم طارق العلي

بعد ما اعتبر الاخر ان حسن تلميذ مدرسته الفنية @__fh83 by : pic.twitter.com/fHjGp5nhLc — هيئة المشاهير (@almobark_) April 23, 2020

وكان العلي أطلّ في حوار عفوي عبر “اللايف إنستغرام” مع اللاعب جاسم الهويدي.

ورداً على سؤال إن كان سيجمعه عمل فني مستقبلاً مع البلام والعونان والعجيرب، رد العلي قائلاً: “ربما يحصل ذلك مع العجيرب، لكن بالنسبة إلى البلام أو العونان لا أتوقع لأنهما قد شكلا مجموعة وأنا فخور بهم لأنهم جميعاً قد (طلعوا) من شركة (فروغي)، وعندما أراهم متواجدين في ساحة الإنتاج (أستانس وأنا أطالعهم)، والأمر أشبه بالمَدرسة التي خرجت أجيالاً”.

وأكمل العلي قائلاً: “من المعيب والخطأ أن يتم وضعي في منافسة معهم، لأنهم فعلياً ينافسون جيلهم وربعهم، كما أنني لا أعتبر الفن منافسة فهو ليس رياضة أو بطولة دوري يجب أن نحصل على المركز الأول. نحن لدينا عروض وألوان مسرحية، اليوم يعجبك هذا وفي الغد ذاك، لكن تبقى في النهاية معروف وينافسك من هو من جيلك”.

وأردف العلي: “هذه الأخطاء يقع بها عدد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نبهت في أحد الأيام أحدها عندما وضع مقارنة ويسأل من هو الكوميديان الأول بيني وبين داود حسين وعبدالناصر درويش وأسماء شبابية مثل حسن البلام وخالد العجيرب وأحمد العونان وغيرهم، لهذا أوضحت له أنه قد أخطأ وظلم بذلك داود وعبدالناصر وظلمني، (حسن البلام أخونا وولدنا، لكنه مو من جيلنا)”.