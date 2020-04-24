حقيقة ظهور نوع جديد من كورونا في العراق
حقيقة ظهور نوع جديد من كورونا في العراق
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بعد وفاة 83 شخصاً .. هذه حقيقة ظهور نوع جديد من فيروس كورونا في العراق

كتب وطن
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كشفت ، الجمعة، الحقيقة فيما يتعلق بظهور نوع جديد من فيروس المستجد في العراق.

ونفت المنظمة العالمية، الأنباء التي يجري تداولها بشأن ظهور نوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد) في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، إن الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، وليس هناك فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم.

وشدد إسماعيل، على ضرورة معاقبة مروجين هذه الإشاعات المتعلقة بوجود نوع جديد من كورونا، داعياً وسائل الإعلام إلى دعم الإجراءات الصحية.

وقال مسؤولون في القطاع الصحي بالعراق: إن شابا توفي اليوم الجمعة في محافظة المثنى، جراء إصابته بنوع جديد من فيروس كورونا.

وحذر مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة إلى المحافظة”، لافتاً إلى أن هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً.

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، إنه تم فحص (2002) نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات إقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 64882)”، مضيفةً أنه “سجلت مختبراتنا لهذا اليوم ( 46) إصابة في العراق”.

وأشارت إلى ان حالات الشفاء توزعت في “السليمانية 4، أربيل 4، النجف 4، ديالى حالة واحدة، البصرة 8، الديوانية 4”.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1677، وحالات الشفاء إلى 1171، والوفاة 83.

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