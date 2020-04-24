بعد فشل حصاره .. ترمب يطلب من “بن زايد” الذهاب لقطر وأنّ “يحب خشم الشيخ تميم”

ذكر البيت الأبيض، أن اتصالاً هاتفياً جرى الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وقال البيان إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.

تعقيباً على ذلك، فسّر المغرّد القطري الشهير “بوغانم” ما جاء في المكالمة بين ترمب وبن زايد بقوله: “يعني روح قطر حب خشم عمك الشيخ تميم”.

يعني روح قطر حب خشم عمك الشيخ تميم#خطاب_الشيخ_تميم https://t.co/0spUuI0bxm — بوغانم (@hassanalishaq37) April 23, 2020

ولم يوضح البيان مدى كمية الأجهزة التي ستتبرع بها الإمارات للولايات المتحدة، أو متى سيتم إرسالها، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

يذكر أن الأزمة الخليجية بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، حيث عصفت بأركان المجلس، الذي يضم السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.