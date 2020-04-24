بعدما أمره ترمب بالمصالحة مع قطر .. “بن زايد” في ورطة وقرارات أمنيّة عاجلة في الإمارات

بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لاتخاذ خطوات تجاه حل الأزمة مع قطر، كشف حساب إماراتي شهير بموقع “تويتر” عن صدور تعليمات مباشرة في هذا السياق.

ووفقاً لحساب “بدون ظل” –يعرف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي – فقد صدرت تعليمات مباشرة لرؤساء التحرير، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والمحسوبين على الجهاز الامني بضرورة الكتابة، ان دولة قطر هي من طلبت المصالحة مع الإمارات.

وقال إن محمد بن زايد يريد ان يوظف هذه النقطة لصالحه، وابعاد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد من الواجهه السياسية.

صدرت تعليمات مباشرة منذ قليل لرؤوساء

التحرير ، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ، والمحسوبين على جهازنا الامني

بضرورة الكتابة ، ان دولة قطر هي من طلبت

المصالحة معنا ، حيث يريد الشيخ محمد بن زايد ان يوظف هذه النقطة لصالحه ، وابعاد

الشيخ محمد بن راشد من الواجهه السياسية. — بدون ظل (@without__shadow) April 23, 2020

وكان البيت الأبيض، ذرك أن اتصالاً هاتفياً جرى الخميس بين ترامب وبن زايد، بحثا فيه سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وقال البيان إن “الرئيس وولي العهد بحثا التعاون في مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تبرع الإمارات بأجهزة لاختبار الفيروس التاجي للولايات المتحدة”.

وأضاف أن ترامب “دعا أيضا ولي العهد ( بن زايد) لاتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي من أجل العمل معا للقضاء على الفيروس، وتقليل تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة”.

ولم يوضح البيان مدى كمية الأجهزة التي ستتبرع بها الإمارات للولايات المتحدة، أو متى سيتم إرسالها، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.