الصحة القطرية كشفت حقيقته .. القذر “المزروعي” يستغلّ هذا الفيديو لشتم أمير قطر!

أكدت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط أحد المتسوقين فاقداً الوعي نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت في تغريدةٍ بــ”تويتر” أن المتسوق أصيب بإرهاق مفاجئ نتج عنه فقدان التوازن وهو في حالة صحية جيدة.

وأهابت الوزارة بضرورة تجنب نشر الشائعات وتحري الدقة.

تؤكد وزارة الصحة العامة عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط أحد المتسوقين فاقداً الوعي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونود أن نشير بأن المتسوق قد أصيب بإرهاق مفاجئ نتج عنه فقدان التوازن وهو في حالة صحية جيدة، وتهيب الوزارة بضرورة تجنب نشر الشائعات وتحري الدقة. pic.twitter.com/Js5n9TzRVV — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 24, 2020

وتعمّد المغرّد الإماراتي القذر وسيء السمعة حمد المزروعي، استغلال الفيديو للإساءة لدولة قطر، ومحاولة الترويج لإنتشار الفيروس فيها.

ولم يكتفِ القذر “المزروعي” بذلك، بل شتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكلماتٍ خارجة، اعتادَ على ترديدها، عاكساً بذلك أخلاق “عيال زياد” التي تربوا عليها .

نسال الله العافيه الكورونا منتشر في قطر وولد العايبة ولا همه في سيشل ويمارس هواية الغطس وصيد السمك حسبي الله ونعم الوكيل في نسل حمد خليفه … pic.twitter.com/VwJPyC2Vjd — حمد المزروعي (@uae_3G) April 24, 2020

وحتى الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات الى 9281، والمتوفين 64، في الوقت الذي تُشير فيه تقارير الى أن الأرقام اكبر من ذلك بكثير، وسط اتهامات للسلطات الإماراتية بإخفاء الارقام الحقيقية للمصابين خاصةً في مدينة دبي .

أما دولة قطر، فسجلت حتى الان 623 إصابة بالفيروس، فيما تعافى 61 مريضا.