سقوط مواطن بسبب الارهاق خلال تسوقه في قطر
سقوط مواطن بسبب الارهاق خلال تسوقه في قطر
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الصحة القطرية كشفت حقيقته .. القذر “المزروعي” يستغلّ هذا الفيديو لشتم أمير قطر!

كتب وطن
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أكدت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط أحد المتسوقين فاقداً الوعي نتيجة إصابته بفيروس .

وأشارت في تغريدةٍ بــ”تويتر” أن المتسوق أصيب بإرهاق مفاجئ نتج عنه فقدان التوازن وهو في حالة صحية جيدة.

وأهابت الوزارة بضرورة تجنب نشر الشائعات وتحري الدقة.

وتعمّد المغرّد الإماراتي القذر وسيء السمعة ، استغلال الفيديو للإساءة لدولة قطر، ومحاولة الترويج لإنتشار الفيروس فيها.

ولم يكتفِ القذر “المزروعي” بذلك، بل شتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكلماتٍ خارجة، اعتادَ على ترديدها، عاكساً بذلك أخلاق “عيال زياد” التي تربوا عليها .

وحتى الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات الى 9281، والمتوفين 64، في الوقت الذي تُشير فيه تقارير الى أن الأرقام اكبر من ذلك بكثير، وسط اتهامات للسلطات الإماراتية بإخفاء الارقام الحقيقية للمصابين خاصةً في مدينة دبي .

أما دولة قطر، فسجلت حتى الان 623 إصابة بالفيروس، فيما تعافى 61 مريضا.

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