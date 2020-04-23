هكذا فضح كورونا مسؤولين وقيادات رفيعة في الكويت بينهم ضباط وكشف تورطهم بقضية “مُخلّة”

عادت قضية تجارة الإقامات في دولة الكويت للواجهة مجدداً، بعد ضبط عدد من المتهمين وقيادات رفيعة المستوى ضالعين في هذا الملف.

ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية نقلاً عن مصدر مطلع بأنه تم إرسال كشف إلى وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، يتضمّن أسماء نواب ووزراء سابقين وتجار يُشتبه بعلاقتهم بملف تجارة الإقامات، كما ذكرت الصحيفة، وذلك في إطار تعهّد وزير الداخلية بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الملف.

وأثارت الاتهامات لمسئولين كويتيين بتجارة الإقامات تفاعلاً بين عديد من الشرائح في المجتمع الكويتي، منهم نواب بالبرلمان، طالبوا بملاحقة هذه الشخصيات التي لم تسمها الصحيفة في خبرها، وكل من تورطوا في القضية، وذلك لإنهاء الأزمة التي كان لفيروس كورونا دور كبير في إبراز أثرها على الكويت.

وأفادت تقارير محلية مؤخراً بأن الأجهزة الأمنية الكويتية تمكنت من ضبط عشرات المتهمين من مواطنين ومقيمين، في قضايا تجارة الإقامات، بينهم ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية الكويتية.

وقضت النيابة العامة اليوم الخميس حجز العقيد الكويتي و6 مصريين شركاء معه 21 يوماً على ذمة القضية، لتورطهم في قضايا إتجار بالبشر وجلب عمالة سائلة من مصر مقابل مبالغ مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية تجارة الإقامات من القضايا الحساسة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل مستمر، وبين كل حين وآخر هناك مطالبات بأصحاب الشكات الذين يقومون بجلب عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة، ثم يتركوهم للعمل بشكل حر، فيما يُعرف بـ”العمالة السائبة”.