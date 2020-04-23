المتحدث باسم الكرملين يعلق على ما تم تداوله بشأن تهديد ابن سلمان لـ بوتين والمكالمة الكارثية بينهما

علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، على تم تداوله مؤخرا نقلا عن تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني بشأن مشادة عنيفة نشبت بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة خاصة.

“بسكوف” وفي تصريحات نقلتها عنه قناة “rt” وصف تقرير الموقع البريطاني بشان ما حدث بين ابن سلمان وبوتين بأنه “محض هراء جديد”.

كما ونفى ديمتري بيسكوف أيضا في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية ما ورد في تقرير موقع “ميدل إيست آي”.

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وكان موقع “ميدل إيست آي” نقل عن مسؤولين سعوديين قال إنهم على معرفة بـ”المكالمة الكارثية”، إن الخلاف هدد بإفساد شهور من الانفراج بين البلدين تم خلاله أيضاً الاتفاق على صفقة أسلحة معتبرة.

وأجريت المكالمة قبيل اجتماع أوبك+ يوم السادس من مارس الماضي، والذي شهد إخفاق كبار مصدري النفط في الاتفاق على صفقة حول تخفيض الإنتاج على الرغم من تراجع الطلب العالمي جراء تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال المسؤول السعودي الذي تحدث شريطة إبقاء هويته طي الكتمان: “قبيل الاجتماع أجريت مكالمة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان.

وكان محمد بن سلمان عدوانياً وأعطى إنذاراً، ثم هدد بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلسوف تبدأ السعودية بشن حرب أسعار.

وبحسب المصادر كانت المكالمة شخصية جداً، ورفع الاثنان صوتيهما على بعض. رفض بوتين الإنذار وانتهت المكالمة على نحو سيئ”.

وتابع الموقع بأنه وقبل أن يبدي عدوانيته لبوتين، تواصل محمد بن سلمان مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، والذي يوصف بأنه “أشد المدافعين عن ولي العهد داخل البيت الأبيض”، وذلك بحسب مصدر ثان تكلم أيضاً شريطة التكتم على هويته.

وقال هذا المصدر: “كانت المكالمة مع بوتين قد تمت بمباركة ترامب عبر كوشنر.

ولم يطلب كوشنر من محمد بن سلمان أن يجري المكالمة، ولكنها تمت بعلمه وهو لم يعترض على إجرائها، ويبدو أن محمد بن سلمان خلص إلى ذلك من استنتاجاته الخاصة”.

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