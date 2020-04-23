فيديو مقزز.. “شاهد” مُصاب كورونا يبصق على السلع الغذائية في احد المتاجر بالسعودية ويفر هارباً!

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب واسعة، بعدما ظهر أحد الأشخاص يبصق على السلع في أحد المتاجر وسط مخاوف تفشي فيروس “كورونا”.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” ووصفه النشطاء بـ”المقزز” و”المثير للاشمئزاز”، رجلاً يتفقد السلع الغذائية، ثم يُمسكها واحدة واحدة ويبصق عليها ويعيدها إلى الرف.

واستمرت فعلته المُقززة التي رصدتها كاميرات المراقبة في المتجر، لما يُقارب الثلاث دقائق، قبل أن ينصرف.

وكتب ناشر المقطع أن الواقعة حدثت في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم بالسعودية، كما ذكر أن الشخص الذي بصق في المواد الغذائية وافداً وليس مواطناً، وأنه مُصاب بفيروس “كورونا”.

ولم تكن ممارسة هذا الرجل الغريبة هي الأولى من نوعها، فقد شهدت الإمارات وسلطنة عُمان حوادث مُشابهة حين ظهر شخصان خليجيان يقومان بالبصق في النقود والعطس فيها قبل تسليمها إلى عمال البقالة، ونشروا الفيديو تحت عنوان “الفلوس علاج الكورونا”.

فيديو

في الإمارات و عُمان.. شاهد شخصان يبصقان على الأوراق النقدية قبل تسليمها لعمال البقالة !#فيروس_كورونا pic.twitter.com/u3uFia2Kn8 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 6, 2020

كما ظهر بفيديو سابق، عاملاً آسيوياً في أحد المخابز بإمارة عجمان في الإمارات، وهو يبصق على العجين قبل أن يُدخله الفرن لخبزه.

#حظر_كامل خباز يبصق على العجين اتمنى النشر على اوسع نطاق لكي يحاسب هذا القذر 👇🏼 pic.twitter.com/W2kMenMfpP — شمالي ⚓️ (@kngg7770) April 5, 2020

يُذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 12 ألفا و772 حالة.