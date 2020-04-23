“شاهد” محمد عبده بـ”الشورت” في إطلالة غير معتادة وكاد يبكي على الهواء.. ما علاقة تايلور سويفت؟

ظهر الفنان السعودي الشهير محمد عبده، مؤخرا بإطلالة غير معتادة منه في بث مباشر خلال مشاركته في سهرة فنية افتراضية بالتعاون مع وزارة الثقافة عبر منصة الوزارة على حسابها بموقع إنستغرام.

محمد عبده ظهر على غيره عادته المحافظة مرتديا “شورت” وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة والتي لاقت رواجًا واسعًا أمام متابعة عبر انستغرام، حيث فاق عدد المشاهدين 151 ألف شخص محطما رقم “تايلور سويفت” في عدد مشاهدات كرقم عالمي، ليتصدر تويتر المملكة عبر وسم حمل عنوان “أبو نورة”.

#محمد_عبده_ضيف_الثقافة

ابو نوره لخص لنا الجدول اليومي ببساطة

👍🏼😂 pic.twitter.com/sOTb0dU4Ew — محسن معشلي (@msn1817) April 22, 2020

محمد عبده يكسر رقم تايلور سويفت في عدد مشاهدات البث المباشر على انستغرام بعد وصوله الى 151 الف مشاهدة. pic.twitter.com/sktZndnAmW — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 22, 2020

وأجاب عبده على سؤال بشأن أكثر ما يحزنه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وفي المملكة وقال:”أكثر ما يحزنني في هذه الفترة أن الإنسان ما يقدر يروح لصاحب توفى، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثير جداً”.

— أبو نورة متأثر ويكاد يبكي:

"أكثر ما يحزنني في هذي الفترة إني ما أقدر أعزي أو أقف على قبر صاحب لي توفى"

😢😢😢😢😢😢😢 #abdulive pic.twitter.com/8ANDxZcJuS — مُعاذ (@IIIIMUATH) April 22, 2020

وبدا محمد عبده متأثرا جدا في كلامه حتى كاد أن يبكي في البث المباشر.

يشار إلى أنه قبل أيام أثار تعليق فنان العرب محمد عبده على المطالبين بتحريم الغناء ضجة كبيرة، وتحول لمحور حديث رواد السوشيال ميديا بعد ما قاله النجم السعودي خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامجه “التاسعة”.

وقال محمد عبده إن رجال الدين نوعان، الأول من يمثل العلم الصحيح، وهناك النوع الثاني الذي له أهداف آخرى، مضيفاً أن رجال الدين الذين يثق فيهم كانوا في فترة ما قبل عام 1967 حيث كانوا يفتون بتحريم “الغناء الماجن” وهو ما يتفق معهم فيه، لكن رجال الدين الآخرين أي ما بعد أواخر الستينيات أزاحوا من قواميس الفتاوى مصطلح “الماجن” ليكون التحريم للغناء كلياً، معبراً عن رفضه لأصحاب هذا الاتجاه.

وحول حالة الذعر التي يعاني منها أغلب سكان العالم بسبب الخوف من مرض عدوى فيروس كورونا المستجد، قال محمد عبده إنه يجب على الناس أن يجربوا حياة الشدة والأزمات حتى يدركوا لحظات الرخاء.

وأوضح:”علينا أن نتذكر أن 45 مليون شخص قد ماتوا في الحروب العالمية وفي آسيا أيضاً 15 مليوناً، موضحاً أنه يجب على وسائل الإعلام رفع الروح المعنوية للناس ببث الأخبار الإيجابية.”