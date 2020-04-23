ظهرت وكأنها سكرانة.. فيديو جديد فاضح للسعودية فوز العتيبي خصت به الكويتيين يثير ضجة كبيرة

أثارت الناشطة السعودية “فوز العتيبي” حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل، بعد مقطع فيديو خرجت فيه وهي ترقص، ويبدو عليها بأنها غير واعية لما تفعله.

وظهرت العتيبي في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وهي ترقص على أنغام أغنية “بم بم” للفنان المصري “محمد رمضان”، ويظهر عليها أعراض سكر وغياب عن الوعي، كما قالت بأنها تحب الحديث فقط مع أهل الكويت، لأنها تحبهم، فيما لا تحب السعوديين.

#فوز_العتيبي



كله من زوجها الخسيس 👊يبي يتخلص منها خلاها تجيب العيد وهي سكرانه😷

دامه شافها جايبه العيد وماهي طبيعيه قفل البث حسبي الله عليه مواصل ويسحبها بالكلام

ان شاءالله يتم القبض عليهم 🙂 pic.twitter.com/cPkNCmUaQk — مذهله في كل الحالاتي💕 (@_kajlalwared) April 17, 2020

واتهم بعض المغردين زوجها بنشر البث المباشر بدون علمها لأنها كانت تحت تأثير الكحول على حد قولهم، فيما رجّح آخرون بأن هذا هو سبب طلبها الطلاق من زوجها.

وكتب أحد المغردين: “كله من زوجها، يريد يتخلص منها خلاها تجيب العيد وهي سكرانة”.

وتابع: “دامه شافها جايبة العيد وما هي طبيعية قفل البث، حسبي الله عليه مواصل ويسحبها بالكلام، إن شاء الله القبض عليهم”

#فوز_العتيبي



كله من زوجها الخسيس 👊يبي يتخلص منها خلاها تجيب العيد وهي سكرانه😷

دامه شافها جايبه العيد وماهي طبيعيه قفل البث حسبي الله عليه مواصل ويسحبها بالكلام

ان شاءالله يتم القبض عليهم 🙂 pic.twitter.com/cPkNCmUaQk — مذهله في كل الحالاتي💕 (@_kajlalwared) April 17, 2020

فيما كتب مغرد آخر بعد أن أرفق مقطع فيديو ثان للناشطة السعودية العتيبي،: “سبحان الله بث لها فضحها على حقيقتها طول عمرها بالتويتر تسب الرجال وبالفيديو القصير هذا طلعت حقيقتها لو تلاحظون كل كلامها أنا آسفة، وقدام الناس تسوي نفسها البنت القوية اللي امشي الرجال”.

سبحان الله بث لها فضحها على حقيقتها طول عمرها بالتويتر تسب الرجال وبالفديو القصير هذا طلعت حقيقتها لو تلاحظون كل كلامها ( أنا أسفه ) وقدام الناس تسوي نفسها البنت القوية اللي أمشي الرجال ! #فوز_العتيبي pic.twitter.com/43i8Lzfqxs — tox (@tox11011) April 17, 2020

وفي ردها على الضجة المقامة ضدها، قالت الناشطة العتيبي في تغريدة لها: “اكتشفت انه في ناس كثير تنتظر طلاقنا وأكثر واحد حزمي ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام بتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس”.

اكتشفت ان فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا واكثر واحد حزني ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس pic.twitter.com/qjhnOliaR8 — فوز العتيبي (@zooztox) April 19, 2020

وعُرف عن الناشطة العتيبي بإثارتها للجدل الدائم في منشوراتها وأنشطتها عبر مواقع التواصل والتي تخالف تعاليم وبيئة المجتمع السعودي، حيث تطالب العتيبي بالانفتاح الاجتماعي والتخلي عن التمييز القائم على أساس الجنس.

وسبق أن أثارت فوز العتيبي الجدل بنشرها لوثيقة عقد قرانها التي ملأتها شروطاً تحفظ حقوقها، كما تعرضت مؤخرا للانتقادات بسبب خروجها في لقطات جريئة ساخنة وغريبة على المجتمع السعودي المحافظ مع زوجها عبر مواقع التواصل.