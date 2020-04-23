“شاهد” الحرس الثوري الإيراني سيقضي على كورونا تماما بهذه الطريقة العبقرية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار سخرية واسعة من الحرس الثوري الإيراني، حيث أظهر عناصر تابعة لقوات الباسيج بالحرس الثوري تقوم بمكافحة فيروس كورونا بالبخور والابتهالات.
ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجوّل سيارة تابعة لقوات الحرس الثوري بإحدى شوارع مدينة “جويبار” في محافظة مازندان شمال إيران، وعليها سماعات صوت كبيرة تطلق أصوات ابتهالات نصّها “اللهم عجّل فرج حبيبنا، اللهم عجل فرج مولانا”.
وتطلق أيضا البخور في السماء، معتبرين ذلك بمثابة مكافحة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، الذي حيّر كل علماء الكوكب حتى الآن.
وأثار مقطع الفيديو حفيظة العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث أخد كثير من المعلقين من مقطع الفيديو مادة للفكاهة والسخرية، نظراً لعدم اتفاقه مع أي رؤية علمية أو صحية.
فيما هاجم آخرون حالة “التخلف” التي يعاني منها الشيعة، معتبرين بأن الفكر الشيعي بإيران وصل لمراحل في الرجعية لا يمكن تخيّلها، حيث قال أحد المغردين معلّقاً: “لماذا الهدر والإسراف ولديهم معجزات الولي الفقيه ؟”
وتابع: “فتلة من سماحته دام ضلاله تؤدي الغرض وتقضي على فيروس كورونا” .
فيما قال آخر: “الآن هما جايبين سيارة وخاسرين فلوس بنزين، هم لو مخلين ديتول لو زاهي مع البخور كان أحسن على الأقل شوية تعقيم”.
يُشار إلى أن ذلك ليس المقطع الأول الذي خرج للشيعة في ظل حالة وباء كورونا، حيث انتشر عدة مقاطع فيديو حول خرافات منهم في محاربة الفيروس، الذي أصاب حتى الآن ما يقارب الـ86 ألف شخص في إيران، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 5390 آخرين.