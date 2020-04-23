“شاهد” الحرس الثوري الإيراني سيقضي على كورونا تماما بهذه الطريقة العبقرية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار سخرية واسعة من الحرس الثوري الإيراني، حيث أظهر عناصر تابعة لقوات الباسيج بالحرس الثوري تقوم بمكافحة فيروس كورونا بالبخور والابتهالات.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجوّل سيارة تابعة لقوات الحرس الثوري بإحدى شوارع مدينة “جويبار” في محافظة مازندان شمال إيران، وعليها سماعات صوت كبيرة تطلق أصوات ابتهالات نصّها “اللهم عجّل فرج حبيبنا، اللهم عجل فرج مولانا”.

عناصر تابعة لقوات الباسيج الحرس الثوري الإيراني تقوم بتعقيم شوارع مدينة جويبار في محافظة مازندران- شمال إيران، بالبخور لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بالمدينة . pic.twitter.com/z8PlebRGRe — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) April 22, 2020

وتطلق أيضا البخور في السماء، معتبرين ذلك بمثابة مكافحة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، الذي حيّر كل علماء الكوكب حتى الآن.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث أخد كثير من المعلقين من مقطع الفيديو مادة للفكاهة والسخرية، نظراً لعدم اتفاقه مع أي رؤية علمية أو صحية.

رح اغص 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — عرآقية 🇮🇶❤️ (@malrawi62) April 22, 2020

هاي خرفاتهم يقشمرون الشعب — نمير (@ZB0DdUVBrCoR6Qu) April 22, 2020

فيما هاجم آخرون حالة “التخلف” التي يعاني منها الشيعة، معتبرين بأن الفكر الشيعي بإيران وصل لمراحل في الرجعية لا يمكن تخيّلها، حيث قال أحد المغردين معلّقاً: “لماذا الهدر والإسراف ولديهم معجزات الولي الفقيه ؟”

لماذا الهدر والاسراف ولديهم

معجزات الولي الفقيه فتلة

من سماحته دام ضلاله تؤدي

الغرض وتقضي على فيروسات

كورونا ٠ — علي التميمي (@Ali5340) April 22, 2020

وتابع: “فتلة من سماحته دام ضلاله تؤدي الغرض وتقضي على فيروس كورونا” .

فيما قال آخر: “الآن هما جايبين سيارة وخاسرين فلوس بنزين، هم لو مخلين ديتول لو زاهي مع البخور كان أحسن على الأقل شوية تعقيم”.

هسة هما جايبين سيارة وخاسرين فلوس يانزين، هم لو مخلين ديتول لو زاهي وية البخور هم كان احسن على الأقل شوي تعقيم، ثول الثولكم — ehab Assy (@assy_ehab) April 22, 2020

يُشار إلى أن ذلك ليس المقطع الأول الذي خرج للشيعة في ظل حالة وباء كورونا، حيث انتشر عدة مقاطع فيديو حول خرافات منهم في محاربة الفيروس، الذي أصاب حتى الآن ما يقارب الـ86 ألف شخص في إيران، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 5390 آخرين.