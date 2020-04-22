شاهد.. “هرم مصر الرابع” من التيك توك للسجن وهذا ما قاله والد حنين حسام عن مقاطعها الفاضحة وأشعل المواقع

قال حسام عبدالهادي والد الطالبة المصرية “حنين حسام” في اول تعليق له على مقاطع ابنته الفاضحة بتطبيق “تيك توك” والتي تسببت بالقبض عليها والتحقيق معها بتهمة نشر الفجور إنه ابنته بريئة من هذه التهم وما فعلته أمر عادي لا يستدعي كل هذه الضجة.

هرم مصر الرابع من التيك توك إلى السجن

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قال حسام عبدالهاي إن الفيديوهات التي كانت تنشرها ابنته حنين “عادية” والكثير من الشباب يقومون بنشر مقاطع مشابهة وهي لا تتعدى حدود “المزاح”، مشيرا أنهم من عائلة محافظة ويسكنون في مدينة “شبرا” وحنين لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور.

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حثت الفتيات على الانفراد بأنفسهن والظهور في بث مباشر مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3000 دولار.. #مصر: القبض على الطالبة #حنين_حسام لبث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور عبر #تيك_توك pic.twitter.com/i7V6zpr54C — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 21, 2020

مش مستغرب ان رد ابوها يكون كده المسيخ الدجال مبسوط منك اوي وبيقولك القرون بتاعتك مظبوطه وكفايه دياثه#حنين_حسام pic.twitter.com/RuX7SwW8lg — Abdo Sadam (@AbdoSadam2) April 22, 2020

“عبدالهادي” عبر أيضا عن امتعاضه من تداول أخبار وصفها بغير الصحيحة، حيث تعيش ابنته معهم في المنزل ولا تسكن وحدها بحسب ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن ابنته شابة لا يزال ينقصها الكثير من الخبرة لتعلم ما الذي يمكنها التحدث به على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن لا تتعرض لمثل هذه المسائلة القانونية.

احذر على بناتك#حنين_حسام في قبضة الشرطة والنيابة تحقق معها.. تعرف على التفاصيل pic.twitter.com/aSbBTVDsQ4 — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 22, 2020

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على حنين التي تعرف باسم “هرم مصر الرابع” على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر حسابها في تطبيق تيك توك تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

أموت وأفهم لما كلكم ضدها مين إلى كان السبب فى نسبة المشاهدة العاليه والشهره والنجومية إلى هي فيها #حنين_حسام pic.twitter.com/hfk6mSIeKm — Mohammed Barakat (@MoBarakat22) April 20, 2020

وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها حنين.

بجد الواحد بقي بيفرح لما يلقي حد مش عجبه الغلط انا بتمنا كل المحتويات التافه اللي ملهاش اي ستين لازمه حد يوقفه خالص لن بقي من نادر اناك تلقي حد بيقدم محتوي كويس💔🤦‍♂️#حنين_حسام #تريند pic.twitter.com/PJ053NYqUS — Omaralmeem (@omaralmeem) April 22, 2020

من جانبها أحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

بعد قرار حبسها انا مبسوط جدا لان دي

كانت هاتدمر جيل بنات كامل حرفيا

عارف يعني ايه تقول لاختك واختي واخواتنا كلنا انا عارفه ظروفكوا الماديه الوحشه ف عشان كدة هاشغلكوا معايا تفتحوا كاميرات لرجاله بمقابل مادي من ٣٦ دولا ل ٣٠٠٠ دولار#حنين_حسام pic.twitter.com/1gYIafz0Kx — عوف☪🇨🇦 (@OAbbddo) April 22, 2020

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات “تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية”، موضحا أن الجامعة “ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي”، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.

تيك توك يرد

من جانبه أصدر تطبيق “تيك توك” في مصر، بيانًا صحفيًا بشأن واقعة الطالبة حنين حسام وأكد، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتنا، كما نؤكد دائمًا أننا لا نؤيد أو نفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة.

وأضاف البيان، “تضع “تيك توك” سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع “تيك توك” التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتنا، وذلك استمرارًا لجهودنا الهادفة للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع “تيك توك” مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيا”.

وتابع: “كما نقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع “تيك توك”، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة”.