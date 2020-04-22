شاهد.. “هرم مصر الرابع” من التيك توك للسجن وهذا ما قاله والد حنين حسام عن مقاطعها الفاضحة وأشعل المواقع

قال حسام عبدالهادي والد الطالبة المصرية “حنين حسام” في اول تعليق له على مقاطع ابنته الفاضحة بتطبيق “تيك توك” والتي تسببت بالقبض عليها والتحقيق معها بتهمة نشر الفجور إنه ابنته بريئة من هذه التهم وما فعلته أمر عادي لا يستدعي كل هذه الضجة.
هرم مصر الرابع من التيك توك إلى السجن
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قال حسام عبدالهاي إن الفيديوهات التي كانت تنشرها ابنته حنين “عادية” والكثير من الشباب يقومون بنشر مقاطع مشابهة وهي لا تتعدى حدود “المزاح”، مشيرا أنهم من عائلة محافظة ويسكنون في مدينة “شبرا” وحنين لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور.
“عبدالهادي” عبر أيضا عن امتعاضه من تداول أخبار وصفها بغير الصحيحة، حيث تعيش ابنته معهم في المنزل ولا تسكن وحدها بحسب ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن ابنته شابة لا يزال ينقصها الكثير من الخبرة لتعلم ما الذي يمكنها التحدث به على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن لا تتعرض لمثل هذه المسائلة القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على حنين التي تعرف باسم “هرم مصر الرابع” على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر حسابها في تطبيق تيك توك تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.
وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها حنين.
من جانبها أحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات “تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية”، موضحا أن الجامعة “ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي”، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.
تيك توك يرد
من جانبه أصدر تطبيق “تيك توك” في مصر، بيانًا صحفيًا بشأن واقعة الطالبة حنين حسام وأكد، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتنا، كما نؤكد دائمًا أننا لا نؤيد أو نفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة.
وأضاف البيان، “تضع “تيك توك” سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع “تيك توك” التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتنا، وذلك استمرارًا لجهودنا الهادفة للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع “تيك توك” مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيا”.
وتابع: “كما نقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع “تيك توك”، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة”.