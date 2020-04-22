مغرد قطري شهير يكشف عن فضيحة لجهاز أمن أبوظبي في إحدى الدول العربية
نشر مغرد قطري شهير تغريدة مثيرة، ألمح فيها إلى فضيحة أمنية كبيرة ستكشف تفاصيلها خلال أيام لجهاز أمن أبوظبي في إحدى الدول العربية.
وقال المغرد “بوغانم” والذي يتابعه آلاف رواد تويتر في تغريدة رصدتها “وطن”: “قد نسمع قريبا عن فضيحه لجهاز أمن أبوظبي، في إحدى الدول العربية مرتبطة بين الأمن والاقتصاد”.
وتفاعل متابعي بوغانم مع التغريدة متسائلين عن التفاصيل التي قد تكشف خلال الأيام المقبلة، فيما شن عدد منهم هجوماً على الإمارات لدورها المشبوه في الدول العربية.
وفي وقت سابق، قال “بوغانم” إن سلطنة عمان وجّهت ضربة للإمارات عامةً، وإمارة دبي خاصةً، بعدما بدأت طرقاً جديدة للاستيراد المباشر وعدم الاعتماد على موانئ جبل علي في الإمارات.
وقال المغرّد القطري الشهير “بوغانم” إنّ “سلطنة عمان الشقيقة بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول إفريقية وودعت ميناء جبل علي. مواد غير مسرطنة وغير مغشوشة وانظف وارخص واسرع”.
وأضاف: “ضربة اخرى تتلقاها دبي. مبروك لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد”.
وشهد السوق العماني انتعاشةً بعد الإستغناء عن بضائع جبل علي المغشوشة والباهظة الثمن، والتي بالأساس لا تباع في الإمارات لإنها لا تصلح، بل يتم توريدها للسوق العماني والسوق السعودي، قبل أن ينكشف أمرهم من قبل النشطاء في السلطنة و في السعودية.
وكان رجل الإعمال العُمانيّ “يوسف البوسعيدي” قال إنه تم البدء بالاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي.
والملفت أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة خمسة أيام فقط، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق.
وفي الكويت، أكدت وسائل إعلام كويتية أن نيابة العاصمة الكويتية قررت، استمرار حجز ضابط متهم بالإتجار بالبشر والإقامات، و6 مصريين آخرين، بعد إحالتهم من قبل وزارة الداخلية.
النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قال في تصريحات لصحيفة “القبس” المحلية: تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية.
وتابع: “النيابة سبق ان تلقت بلاغات ومستعدة أن تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع.. سنتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات”.
في سياق متصل، أكد مصدر قانوني ان هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم إلى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة إلى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.
وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي: وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية وعما اذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.