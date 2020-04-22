مغرد قطري شهير يكشف عن فضيحة لجهاز أمن أبوظبي في إحدى الدول العربية

نشر مغرد قطري شهير تغريدة مثيرة، ألمح فيها إلى فضيحة أمنية كبيرة ستكشف تفاصيلها خلال أيام لجهاز أمن أبوظبي في إحدى الدول العربية.

وقال المغرد “بوغانم” والذي يتابعه آلاف رواد تويتر في تغريدة رصدتها “وطن”: “قد نسمع قريبا عن فضيحه لجهاز أمن أبوظبي، في إحدى الدول العربية مرتبطة بين الأمن والاقتصاد”.

قد..نسمع قريبا"

عن فضيحه لجهاز امن ابوظبي

في احدى الدول العربيه مرتبطه

بين الامن والاقتصاد..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) April 22, 2020

وتفاعل متابعي بوغانم مع التغريدة متسائلين عن التفاصيل التي قد تكشف خلال الأيام المقبلة، فيما شن عدد منهم هجوماً على الإمارات لدورها المشبوه في الدول العربية.

اتوقع سنسمع عن خلّيه كبرى بين جارتين ودودتين — الصقـــر الحــــر (@Omani_Falcon00) April 22, 2020

عصابة أبو ظبي ….ليس جديد فمهنتهم عالمية..وتتجدد.🔶️ — f. 🧡 17 FB 2020 🧡 (@f__milad) April 22, 2020

الذباب الإماراتي — Noureddine Benjazia (@NoureddineBenj6) April 22, 2020

وفي وقت سابق، قال “بوغانم” إن سلطنة عمان وجّهت ضربة للإمارات عامةً، وإمارة دبي خاصةً، بعدما بدأت طرقاً جديدة للاستيراد المباشر وعدم الاعتماد على موانئ جبل علي في الإمارات.

وقال المغرّد القطري الشهير “بوغانم” إنّ “سلطنة عمان الشقيقة بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول إفريقية وودعت ميناء جبل علي. مواد غير مسرطنة وغير مغشوشة وانظف وارخص واسرع”.

وأضاف: “ضربة اخرى تتلقاها دبي. مبروك لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد”.

سلطنة عمان الشقيقه …

بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول افريقيه..وودعت ميناء جبل علي

مواد غير مسرطنه وغير مغشوشه

وانظف وارخص واسرع

ضربه اخرى تتلقاها دبي

مبروك🌹لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) April 16, 2020

وشهد السوق العماني انتعاشةً بعد الإستغناء عن بضائع جبل علي المغشوشة والباهظة الثمن، والتي بالأساس لا تباع في الإمارات لإنها لا تصلح، بل يتم توريدها للسوق العماني والسوق السعودي، قبل أن ينكشف أمرهم من قبل النشطاء في السلطنة و في السعودية.

وكان رجل الإعمال العُمانيّ “يوسف البوسعيدي” قال إنه تم البدء بالاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي.

والملفت أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة خمسة أيام فقط، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق.

بدأنا اليوم الاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي ، والملفت أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة خمسة أيام فقط ، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق .

سنمضي قدمًا بإذن الله في الاستيراد المباشر .

وشكرا شركة #أسياد . — Yousuf Al Busaidy..🇴🇲 (@BusaidyYousuf) April 14, 2020

وفي الكويت، أكدت وسائل إعلام كويتية أن نيابة العاصمة الكويتية قررت، استمرار حجز ضابط متهم بالإتجار بالبشر والإقامات، و6 مصريين آخرين، بعد إحالتهم من قبل وزارة الداخلية.

النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قال في تصريحات لصحيفة “القبس” المحلية: تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية.

وتابع: “النيابة سبق ان تلقت بلاغات ومستعدة أن تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع.. سنتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات”.

في سياق متصل، أكد مصدر قانوني ان هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم إلى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة إلى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي: وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية وعما اذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.