فيديو صادم ينذر بكارثة في الكويت وأهالي المهبولة يستنجدون: “وين الحكومة”

وثّق مواطن كويتي معاناة أهالي منطقة “المهبولة” بمحافظة الأحمدي في الكويت بعدما فرضت عليها الحكومة عزل كلي، الأمر الذي حولها إلى بؤرة لتجمعات الوافدين والمخالفين.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، تجمعات بالمئات وتزاحم في مناطق ضيقة في ظل تفشي فيروس “كورونا” ما تسبب في حالة غضب واسعة بين الكويتيين.

تجمعات وزحام فى منطقة المهبولة pic.twitter.com/k5SEWBK1MK — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 22, 2020

ويُسمع من المقطع المُصور صوت المعلق قائلاً: “ماحد مظلوم غير الكويتيين، والله ماحد مظلوم غيرهم، احنا حرام نطلع، يقولوا للمواطن تقدر تاخذ أغراضك من المهبولة، نقدر ندش بين هاذولا، شلون تبونا نختلط بينهم؟”.

وعلق المحلل السياسي الكويتي ابراهيم دشتي على المقطع كاشفاً اسم ملتقطه، وقال: “المواطن عباس الصايغ من سكان المهبولة يصور وضع المهبولة ومعاناة المواطنين والعوائل هل تقبل الحكومة بهذا الوضع للمواطنين والعوائل !؟”.

المواطن عباس الصايغ من سكان المهبولة يصور وضع المهبولة ومعاناة المواطنين والعوائل

هل تقبل الحكومة بهذا الوضع للمواطنين والعوائل !؟ pic.twitter.com/REkJtA0ZfM — ابراهيم دشتي (@DrIbrahimdashti) April 22, 2020

واقترحت مغردة باسم محظوظة، ألا تنطبق شروط الحظر على المهبولة، وعلقت: “المفروض المهبولة والمناطق المعزولة ماينطبق عليهم ساعات الحظر ويكون حظر شامل لمده اسبوعين لانه هكذا ما سوينا شيء”.

المفروض المهبوله والمناطق المعزولة ماينطبق عليهم ساعات الحظر ويكون حظر شامل لمده اسبوعين لانه جذي ماسوينا شي يطلعون بالنهار يختلطون الجالية الهندية علشان جذي ترتفع عندهم الاصابات لانه صعب بغض النظر عن المواطنين والمقيمين الثانين الي توهقوو بهالقرار — محظوظة هانم (@FFalrefaai) April 22, 2020

وأضافت: ” يطلعون بالنهار يختلطون الجالية الهندية علشان جذي ترتفع عندهم الاصابات لانه صعب بغض النظر عن المواطنين والمقيمين الثانين الي توهقوو بهالقرار”.

ورجّح الناشط باسم أبو علي بأن هذه الفوضى بسبب الحظر الكامل الذي فرضته السلطات، وعلق: “أعتقد إن حصل من الحظر الكامل جاء بنتائج عكسية فوجودهم بشكل مستمر متلازمين بغرفة ضيقة وأختلاطهم بشكل مستمر أزادادت الحالات بينهم.”.

أعتقد إن حصل من الحظر الكامل جاء بنتائج عكسية فوجودهم بشكل مستمر متلازمين بغرفة ضيقة وأختلاطهم بشكل مستمر أزادادت الحالات بينهم. — أبوعلي (@aam68aam) April 22, 2020

ويرى مُغرد باسم “كويتي صريح” أن الوافدين مجرد استثمار للسلطات الكويتية، وقال: “لا تفكرون بيطلعون هالاجانب من الديرة لسبب بسيط العماير والمجمعات السكنية منو بيسكن فيها، تبي باجر يصير اجار الشقه 3 غرف 60 دينار ويمكن فوقهم شهر مجانا وكوبونات العاب حق عيالك؟”.

لا تفكرون بيطلعون هالاجانب من الديرة لسبب بسيط

العماير والمجمعات السكنية منو بيسكن فيها

تبي باجر يصير اجار الشقه 3 غرف 60 دينار ويمكن فوقم شهر مجانا وكوبونات العاب حق عيالك ؟

ندرى مصو دم العالم سنين بس لا يمكن يطلعون هالاعدتد اللي تتخيلونها

اقصاها بيطلعون جم الف ويردون نفس العدد — كويتى صريح (@Xy4niPBUPfgvqnQ) April 22, 2020

وتابع: ” ندرى مصو دم العالم سنين بس لا يمكن يطلعون هالاعداد اللي تتخيلونها اقصاها بيطلعون جم الف ويردون نفس العدد”.

وانتقد خالد خطوة الحكومة الكويتية في المهبولة، وعلق: “للاسف بعض الإجراءات الحكومية راح تسبب انفجار عند الوافدين وعند الكويتيين يا أخي خلوا الناس تشوف مصالحها ولبس الناس كمام وقلافز وخلاص الناس شافت وعرفت كورونا اللي يبي العافية يقعد في بيته واللي ما يعرف يتحمل ما يجيه “.

للاسف بعض اللاجراءات الحكوميه راح تسبب إنفجار عند الوافدين وعند الكويتيين يا أخي خلوا الناس تشوف مصالحها ولبس الناس كمام وقلافز وخلاص الناس شافت وعرفت كورونا اللي يبي العافيه يقعد في بيته واللي ما يعرف يتحمل ما يجيه 🌹👍🏼🌹👍🏼🌹👍🏼🌹🌹👍🏼🌹👍🏼🌹🌹🌹🌹👍🏼🌹👍🏼🌹👍🏼🌹👍🏼🌹👍🏼🌹👍🏼🌹👍🏼🌹 — خالد (@tkvm1VivX7otZMT) April 22, 2020

وكانت الجهات المختصة في الكويت قد كشفت عن 3 عمارات سكنية في منطقة المهبولة موبوءة بفيروس كورونا، وطوّق الأمن الكويتي العمارات الثلاث لمنع انتشار الفيروس وانتقاله من المصابين الى مناطق أخرى.

وقال أحد المتطوعين إن هناك 200 شخصا في العمارات الثلاث مصابون بفيروس كورونا.

احد المتطوعين : هذي الثلاث عمارات موبوئة واحنا جايبين لهم أكل .#المهبولة #الحظر_الجزئي pic.twitter.com/ghMplI3IjS — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 19, 2020

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أشرف على إتمام عملية إخلاء ما يتجاوز 500 عامل وافد لـ 3 عمارات سكنية اثنتين بمنطقة شرق والثالثة بمنطقة المرقاب، ونقلهم إلى المحاجر المخصصة لهم.

كما أظهر فيديو قبل أيام لحظة سقوط وافداً هندياً في أحد شوارع المهبولة الامر الذي أثار جدلاً واسعاً واستدعت دورية الشرطة الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى لتحديد سبب الوفاة، ليتبين لاحقاً أنه بسبب فيروس “كورونا”.

ص /المرصد حدث في الكويت : فيديو لعامل هندي متوفياً على الأرض في منطقة المهبولة في الكويت .



وأظهر الفيديو الجهات الأمنية وهي تلتف حول جثة العامل الهندي ،فيما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة ، بينما رجح المغردون أن يكون سبب الوفاة إصابته بكورونا .😳😳😳👇👇 pic.twitter.com/ZSSsHzOq8l — 💙( Abo m altheyab )💙 (@abmsdyab5136) April 11, 2020

يشار الى ان الكويت سجلت حتى اللحظة ٢٢٤٨ حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد١٩”، فيما بلغ عدد الوفيات ١٣ حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.