عُلا الفارس جلطت السعودية في تغريدة مثيرة عن أسعار النفط.. شمس الكويتية هاجمتها وعايرتها بجسمها!

تعرضت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، إلى هجوم سعودي واسع عقب تغريدة سخرت فيها من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأثارت تغريدة علا الفارس، جنون الذباب السعودي ومشغليه عقب تغريدة رصدتها “وطن”، معلقة على هبوط أسعار النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية، قائلة “٥ بدولااااااار ! راح ملح الحبيب”.

٥ بدولااااااار !



راح ملح الحبيب 😅 — علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020

ودشن الذباب هاشتاج حرض فيه على الاعلامية الاردنية الشهيرة، بدعوة رواد مواقع التواصل إلى إلغاء متابعة الفارس على “تويتر”.

الغريب ان اغلب متابعيها من السعوديه

لكل وطني غيور على السعوديه انت مطالب بإلغاء متابعة @OlaAlfares #الغاء_متابعه_علا_الفارس pic.twitter.com/6CWmQ0Hf8U — خـالـد ~ 🇸🇦MBS🇸🇦 (@kk120hh) April 21, 2020

قبل ماينفظها الريال السعودي وينتشلها من الفقر



صورة قبل النفط 🤪🤪#الغاء_متابعه_علا_الفارس pic.twitter.com/dPQ5K5gwDM — رزان#MBS🇸🇦 (@razznrk) April 22, 2020

ولم يصل الأمر إلى هذا الحد، بل هاجمت الفنانة الكويتية الشهيرة شمس، الاعلامية الاردنية قائلة: “الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان”.

الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) April 21, 2020

واعتبر مغردون سعوديون، تغريدة شمس مسيئة للشعب السعودي، واصفين اياها بالمتسلقة.

استغلال الفرص 👌🏻

لكسب عواطف البعض



السعودية و شعبها مايحتاجون احد يدافع عنهم — محمد (@mohamad343) April 22, 2020

وكتب فطومة: “الله يعز السعوديه عنكم يامتسلقات”.

الله يعز السعوديه عنكم يامتسلقات — فطومه (@FoFa32484019) April 22, 2020

وعلقت مغردة باسم منى: “ليتها ماردت عليها والله احلى شي اذا نهق الحمار مايلقى يرده الصوت الا صدى صوته”.

ليتها ماردت عليها والله

احلى شي اذا نهق الحمار مايلقى يرده الصوت الا صدى صوته — ♊ M o n a (@Mona98260944) April 21, 2020

وسخرت إيمان من طريقة رد شمس الكويتية على علا الفارس، وقالت: “هي يوم تتكلم عن الأجسام شافت جسمها يعني بالله هذا رد !! يالمعضلة”.

هي يوم تتكلم عن الأجسام شافت جسمها يعني بالله هذا رد !! يالمعضلة — إيمان (@emn66976339) April 21, 2020

وسخر مُغرد باسم “مود” أيضاً من طريقة رد شمس الكويتية، وعلق قائلاً: “حريم لازم يدخلن الجسم بكل سالفة . الموضوع عن البترول و السعودية و رادة عليها بجسمها”

حريم لازم يدخلن الجسم بكل سالفة . الموضوع عن البترول و السعودية و رادة عليها بجسمها — Mood (@90_Taff) April 21, 2020

ووافقتهم الرأي الناشطة “ماليكا”، وكتبت: “يعني الي جسمها نحيف حاقدة وكيادة”.

يعني الي جسمها نحيف حاقدة وكيادة — ماليكا 🇩🇿 (@maalika2109) April 21, 2020

من جهتها، عادت علا الفارس لتستفزهم من جديد، وأعربت عن دهشتها من التعليقات على تغريدتها الأولى، وقالت: “عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب /”.

عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب / لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم.. هذا العالم مساحة للتعبير المحترم ☺️ .. Take it easy … ترا over 😂 وضعكم https://t.co/6KOmPsYdtB — علا الفارس (@OlaAlfares) April 20, 2020

وأضافت: “لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم”.

وختمت تغريدتها قائلة: “هذا العالم مساحة للتعبير المحترم .. Take it easy … ترا over وضعكم”.

وكان محللون اقتصاديون توقعوا أن يكون هذا الانهيار التاريخي غير مسبوق بأسعار النفط ، بداية تفكك مملكة آل سعود، وصخرة سيتحطم عليها جميع الآمال التي عقدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ففي الوقت الذي يعتمد فيه النظام السعودي بشكل أساسي وكلي على عائدات النفط ومن بعدها عائدات الحج والعمرة التي توقفت هي الأخرى جراء تفشي فيروس كورونا، تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 في المئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

ويأتي هذا الانخفاض التاريخي رغم تعهدات كبار المنتجين بتخفيض الإنتاج وتقليص المعروض،.

وبهذا تُعرّض السعودية والإمارات علاقاتهما مع الولايات المتحدة للخطر؛ نتيجة تضارب المصالح الذي أصبح واضحا مع اندلاع حرب أسعار النفط الأخيرة، ويظل هذا الأمر صحيحا حتى لو كانت الحرب غير مستدامة في خضم جائحة كورونا.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.