عماني هارب يتطاول على الراحل قابوس: أسس لفساد يهدد بانهيار السلطنة.. “الشاهين” العماني فضحه وفند أكاذيبه

أثار الناشط العماني الهارب نبهان الحنشي، المقيم في لندن، موجة جدل واسعة في سلطنة عمان، وفجر غضب العمانيين بعد تطاوله على السلطان الراحل قابوس بن سعيد زاعما أنه أسس لفساد كبير في عهده يهدد اقتصاد عمان بالانهيار، ما استدعى تصدي العمانيون له على تويتر وفضحه هو والجهات التي تحركه بالخارج.

“الحنشي” الذي يعرف نفسه على أنه ناشط وكاتب عماني وهرب إلى لندن وتلقفته أذرع الإمارات، قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”هل تعلم أن تداعيات الفساد الذي أسسه وحماه قابوس؛ اليوم يهدد خطر الأمان الاقتصادي لعمان بأكمله!”

هل تعلم أن تداعيات الفساد الذي أسسه وحماه قابوس؛ اليوم يهدد خطر الأمان الاقتصادي لعمان بأكمله!

بلد قليل السكان نسبة للمساحة الجغرافية التي تتمتع بها عمان، ونسبة للموارد النفطية والطبيعية، يواجه أزمة غير محمودة العواقب ضاعفت أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط من تداعياتها!#عمان — Nabhan Alhanshi نبهان الحنشي (@Nabhan80) April 22, 2020

وتابع مزاعمه:”بلد قليل السكان نسبة للمساحة الجغرافية التي تتمتع بها عمان، ونسبة للموارد النفطية والطبيعية، يواجه أزمة غير محمودة العواقب ضاعفت أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط من تداعياتها!”

وقوبلت تغريدة الحنشي ومزاعمه بهجوم عنيف واستنكار من قبل العمانيين الذين فضحوا كذبه وفندوا مزاعمه بالدليل، وجاء في مقدمة مهاجميه حساب “الشاهين” العماني الشهير بتويتر.

ورد عليه قائلا:”هل تعلم أن الشعب العماني العظيم الذي أسسه الاباطرة والائمة و السلاطين ورفعه قابوس بين الأمم وقاد هيثم سفينته الشامخة بأمان ،،عندما يتعرض لاختبار واحد مهما بلغت صعوبته يخرج منه بألف درس مستفاد ويبني عليها قدرات يحتذى بها الآخرين في فن إدارة الأزمات ؟ أم انك لا تعلم ذلك ؟”

هل تعلم أن الشعب العماني العظيم الذي أسسه الاباطرة والائمة و السلاطين ورفعه قابوس بين الأمم وقاد هيثم سفينته الشامخة بأمان ،،عندما يتعرض لاختبار واحد مهما بلغت صعوبته يخرج منه بألف درس مستفاد ويبني عليها قدرات يحتذى بها الآخرين في فن إدارة الأزمات ؟ أم انك لا تعلم ذلك ؟ https://t.co/HuDFNNMwT0 — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 22, 2020

وتابع موضحا ومفندا أكاذيب العماني الهارب:”لك ان ترى كيف أصبحت دول أغنى عن عمان بالآف المرات شبه منهارة تواجه الأزمة الحالية بلا تخطيط وتتعامل معها بلا بنية تحتية متطورة وبلا شعب صامد يستطيع تكييف أقسى الظروف أم أنك لا ترى ذلك؟”

لك ان ترى كيف أصبحت دول أغنى عن عمان بالآف المرات شبه منهارة تواجه الأزمة الحالية بلا تخطيط وتتعامل معها بلا بنية تحتية متطورة وبلا شعب صامد يستطيع تكييف أقسى الظروف

أم أنك لا ترى ذلك؟

كورونا أزمة عالمية لازالت قيد الاحتواء في عمان

ليس ذلك فحسب

هناك اطقم طبية عمانية ملحقة في،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 22, 2020

وأضاف موضحا:”كورونا أزمة عالمية لازالت قيد الاحتواء في عمان ليس ذلك فحسب، هناك اطقم طبية عمانية ملحقة في دول أوروبا وأمريكا وكندا تعمل الى جنب رفاقها في تلك المؤسسات الصحية بكل كفاءة ومهارة أم أنك لم تقرأ ذلك؟”

دول أوروبا وأمريكا وكندا تعمل الى جنب رفاقها في تلك المؤسسات الصحية بكل كفاءة ومهارة

أم أنك لم تقرأ ذلك؟



بريطانيا ليست لك للأبد

فاترك بينك وبين عمان خط رجعة لعلك تعود يوماً — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 22, 2020

وأحرجه في نهاية تغريدته قائلا:”فاترك بينك وبين عمان خط رجعة لعلك تعود يوماً”

فيما رد عليه ناشط عماني آخر:”خليك في لندن ونحن الحمد لله بخير قبل في ظل جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه والان في حكم جلالة السلطان هيثم المعظم”

خليك في لندن ونحن الحمد لله بخير قبل في ظل جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه والان في حكم جلالة السلطان هيثم المعظم 🇴🇲🇴🇲 — Al_hashmi (@Amine12758779) April 22, 2020

وكتب محمد عبدالرحمن مرفقا برده على الهارب الحنشي صورة السلطان هيثم:”لا تحاتي وروح نام وانهق بعيدا عنا دام هذا الهمام هو من يدير #عمان فنحن لا نخشى شيئا كفاك نباحا”

لا تحاتي وروح نام وانهق بعيدا عنا دام هذا الهمام هو من يدير #عمان فنحن لا نخشى شيئا .

كفاك نباحا pic.twitter.com/UxHcgkiezy — مَحٌمَدِ عٌبِدِأّلَرحٌمَنِ (@abuhamed818) April 22, 2020

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 35 حالة لعمانيين، 71 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1614) حالة وعدد الوفيات (8)، وتماثلت للشفاء (238) حالة.

وطالبت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.