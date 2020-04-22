صراخ فتيات كويتيات يطلبن النجدة من المارة يكشف ما فعله مواطن بهنّ قبل هربه!

وجدت صديقات مواطنة كويتية تدخلن لتخليصها من صديقها بعد أن قام بضربها، أنفسهنّ بحاجة لمنقذ، فطالهن الضرب جميعاً، ولاذ المتهم بالفرار.

وأفاد مصدر أمني بأن مواطنة استنجدت بصديقاتها لإنقاذها من صديقها الذي اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات سابقة، فلبّين النداء وسارعن إليها.

ولم يدر في خلد أي من الفتيات أن الضرب سيكون من نصيبهن أيضاً، إذ لم يتركهن الصديق إلا بعد أن ارتفعت أصواتهن بالصراخ مستنجدات بالمارة، فتوارى عن الأنظار.بحسب صحيفة “الراي”

وقال المصدر إن المجني عليهن توجهن إلى المخفر، وقدمن بلاغاً بحق المتهم، وسجلت بحقه قضية اعتداء بالضرب وجارٍ ضبطه على ذمتها.