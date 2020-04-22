الوفاق الليبية توجه اتهامات خطيرة للأردن وتفتح النار على السيسي وابن زايد: ما يفعلوه سيرتد إلى صدورهم

شن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، هجوما عنيفا على مصر والإمارات تحديدا خلال مؤتمر صحفي اتهم فيه الإمارات بأنها خطر على الأمن القومي الليبي، كما وجه اتهامات للأردن بدعم حفتر مع مصر والسعودية.

“باشاغا” اتهم صراحة خلال حديثه الإمارات ومصر والأردن والسعودية بدعم حفتر، مؤكدًا أن الأمر يختلف مع مصر لأنها دولة جارة ومهمة لليبيا، وطالب باشاغا الحكومة المصرية بإعادة حساباتها والتوقف عن دعم حفتر.

وتابع مهددا قادة هذه الدول: “إن تدفق السلاح عبر الحدود المصرية إلى ليبيا يمكن أن يرتد إلى صدر مصر، فضلًا عن دول أخرى مثل تشاد وتونس والجزائر”.

وزير داخلية الوفاق أكد ايضا أن حفتر يستعين بمجموعة من المرتزقة المصريين، مضيفا:”لا نعلم هل أرسلتهم الحكومة المصرية أم أنهم مرتزقة يعملون لحسابهم الخاص مثل شركة فاغنر؟ وأن قوات تابعة لشركة فاغنر استخدمت غاز الأعصاب في محور صلاح الدين جنوب غرب طرابلس.”

هذا وحققت حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا انتصارًا سريعًا على قوات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، واستعادت مدن الساحل الليبية، وتقف قوات الحكومة الشرعية الآن على مشارف ترهونة ومحيط قاعدة الوطية، وستواصل المعركة حتى تحرير المدينة والقاعدة من قوات حفتر.

فتحي باشاغا شدد في كلمته أيضا على التزام حكومة الوفاق بدحر قوات حفتر، وأنها لن تقبل بالحوار مع حفتر، ودعا أهالي المنطقة الشرقية إلى تغليب صوت العقل والحكمة.

وكانت مليشيات حفتر قصفت العاصمة طرابلس بأكثر من 30 صاروخًا، في حين تتكاتف دول العالم لصد فيروس كورونا المستجد.